У Європі мільйони людей віддають на житло майже половину доходів: яка країна лідирує

Високі ціни на нерухомість, оренду та комунальні послуги дедалі відчутніше б'ють по бюджетах європейців. У ЄС понад 34 млн людей живуть у домогосподарствах, які витрачають на житло більш як 40% наявного доходу. Найгостріша ситуація склалася в Греції, де такого фінансового навантаження зазнає понад чверть населення. Про це йдеться в огляді Euronews.

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Понад 34 млн жителів Європейського Союзу живуть у домогосподарствах, які витрачають на житло більш як 40% наявного доходу. Найвища частка таких людей серед європейських країн — у Греції, де показник сягає 26,4%. Водночас за кількістю людей, для яких витрати на житло стали надмірним фінансовим тягарем, лідирує Німеччина.

За даними Eurostat, у 2025 році в середньому по ЄС 7,7% населення жили в домогосподарствах, які спрямовували на житло понад 40% наявного доходу. Під час розрахунку враховують не лише оренду чи іпотеку, а й комунальні послуги, опалення, страхування, ремонт, утримання житла та податки.

Де в Європі найбільше витрачають на житло

Найскладніша ситуація серед країн Європи — у Греції. У 2025 році 26,4% її населення жили в домогосподарствах, які витрачали на житло понад 40% наявного доходу. Це більш ніж утричі перевищує середній показник Євросоюзу.

Серед країн ЄС друге місце посідає Данія з показником 14,7%. Далі йдуть Німеччина (11,2%) та Швеція (10,8%). Вище за середній рівень ЄС також опинилися Естонія (8,8%), Чехія (8,2%) та Люксембург (8,1%).

Високі показники є і за межами Євросоюзу. У Швейцарії на житло понад 40% наявного доходу витрачають 15,3% населення, у Норвегії — 13,5%. Серед країн-кандидаток на вступ до ЄС цей поріг перевищують Туреччина (10%), Чорногорія (8,7%) та Сербія (7,9%).

Найменше людей із таким рівнем витрат на житло — на Кіпрі: лише 2,4%. Відносно низькі показники також у Хорватії (3,2%), Словенії та Словаччині (по 3,5%).

Серед найбільших економік Євросоюзу нижче за середній показник перебувають Іспанія (7,2%), Франція (6,4%) та Італія (5%). Німеччина, навпаки, значно перевищує середній рівень із показником 11,2%.

Чому витрати на житло стають дедалі відчутнішими

Однією з головних причин високого фінансового навантаження на домогосподарства є те, що вартість житла й оренди зростає швидше за доходи населення. Про це Euronews Business розповіла докторка Ганна Відмер із ETH Zürich.

За її словами, ситуація залежить також від особливостей ринку нерухомості, соціальної підтримки та загального економічного становища країни. Зокрема, найбільшу частку доходів на житло зазвичай витрачають орендарі, які винаймають помешкання на приватному ринку.

Дослідниця Рікке Сковгор Нільсен з Університету Ольборга звертає увагу, що однаковий рівень витрат не означає однакових фінансових труднощів у різних країнах. Наприклад, ситуація домогосподарств у Греції, Швейцарії та Данії відрізняється через різні соціальні системи, економічні умови та вартість життя. Відповідно, різняться й наслідки для людей.

На сімейний бюджет впливають не лише ціни на нерухомість та оренду. Серед інших витрат — електроенергія, вода, газ, опалення, відсотки за іпотекою, страхування, ремонт та податки. Якщо ці складові дорожчають швидше, ніж зростають доходи, частка коштів, яку доводиться віддавати за житло, збільшується.

Докторка Марієтта Гаффнер із TU Delft припускає, що наступного року одним із головних чинників подальшого зростання житлових витрат може стати подорожчання енергоносіїв.

У Німеччині найбільше людей із надмірними витратами на житло

Якщо враховувати не частку населення, а абсолютну кількість людей, ситуація виглядає інакше. Найбільше жителів, які мешкають у домогосподарствах із надмірними витратами на житло, — у Німеччині. Йдеться про 9,4 млн людей.

На другому місці Туреччина, де таких жителів 8,6 млн. Далі йдуть Франція (4,4 млн), Іспанія (3,5 млн) та Італія (2,9 млн). Греція посідає шосте місце з показником 2,7 млн людей.

Окремо Eurostat проаналізував становище людей із низькими доходами. До цієї категорії належать ті, чий еквівалентний наявний дохід становить менш як 60% національного медіанного показника.

У 2025 році медіанний еквівалентний наявний дохід у ЄС становив €22 939 на рік, або €1912 на місяць. Відповідно, поріг ризику бідності на рівні Євросоюзу дорівнював €1147 на місяць.

Люди з низькими доходами витрачають на житло найбільше

Серед жителів ЄС, які перебувають під ризиком бідності, частка тих, хто витрачає на житло понад 40% наявного доходу, сягає 29,1%. Це майже кожна третя людина з цієї групи.

Найвищий показник знову зафіксували в Греції — 82,6%. Тобто понад чотири з п'яти греків із доходами нижче порога ризику бідності живуть у домогосподарствах, де на житло спрямовують більш як 40% наявних коштів.

Далі йдуть Данія (59,8%) та Швейцарія (56,1%). Понад 40% також мають Швеція (46,8%), Норвегія (43,8%) і Чехія (43,4%).

У Німеччині частка становить 35%, що перевищує середній показник ЄС. Натомість в Іспанії (28,3%), Франції (25,4%) та Італії (21,7%) вона нижча за загальноєвропейський рівень.

Найменше людей із низькими доходами, які стикаються з таким фінансовим навантаженням, на Кіпрі — 7,6%. Серед інших країн із нижчими показниками — Албанія (8,2%), Хорватія (14,9%) та Словаччина (15,4%).

Інфляція в Європі: чому спільний енергетичний шок має різні наслідки

У жовтні найвища інфляція серед чотирьох найбільших економік єврозони була в Італії — 5,4%, в Іспанії вона становила 4,9%, у Франції — 3,4%, а в Німеччині знизилася до 2,8%. Найбільше енергетичне подорожчання вдарило по Італії, де ціни на енергоносії зросли на 31,4% за рік, а дорожчання вже поширилося на продукти та транспорт. Натомість у Німеччині інфляцію тимчасово стримало зниження податків на пальне.

Різна динаміка цін відображає не лише вплив зовнішніх чинників, а й особливості внутрішньої економічної політики. Ситуацію ускладнює слабке економічне зростання. Франція за підсумками третього кварталу навіть зафіксувала спад ВВП на 0,1%. На цьому тлі посилюються очікування подальшого підвищення ставок ЄЦБ: після вересневого рішення регулятор залишив ставку на рівні 2,5%, але грудневе підвищення залишається можливим.

Нагадаємо

Україна опинилася на останній сходинці європейського рейтингу цін на продукти за даними Numbeo за середину 2026 року, повідомляє Euronews. Продуктовий індекс країни становить 52,2 пункту проти середнього показника ЄС у 100 пунктів. Однак нижчі ціни не означають вищої купівельної спроможності: доходи українців залишаються значно меншими, ніж у жителів країн Європи.