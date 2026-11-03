Біткоїн ризикує впасти нижче $76 000: здешевлення нафти не підтримало крипторинок

Біткоїн наблизився до важливої цінової позначки $76 000, але зниження вартості нафти не змогло підтримати криптовалюту. На момент написання матеріалу BTC за добу втратив 1,6% і торгувався на рівні $76 720. Ширший крипторинок за цей самий період просів на 1,7%. Про це пише Cointelegraph.

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За даними Cointelegraph, падіння цін на нафту на 7% не спричинило очікуваного зростання біткоїна. Це свідчить про те, що інвестори поки не поспішають повертатися до ризикових активів, а позитивний сигнал із сировинного ринку не став достатнім приводом для відновлення попиту на криптовалюти.

Після відкриття торгів на Волл-стріт біткоїн опускався нижче $77 000. Раніше він піднімався до локального максимуму $78 750, але не зміг закріпитися на вищих рівнях. За даними Cointelegraph, тиск на крипторинок посилився на тлі згортання початкового оптимізму на фондових майданчиках США.

Чому падіння цін на нафту не підтримало біткоїн

Американська нафта WTI за день подешевшала більш ніж на 7% — приблизно до $96,50 за барель. Під час торгів її ціна опускалася до $95,15 — найнижчого рівня з 15 жовтня. Нафта Brent втратила близько 9%, опустившись до $103,30.

Розпродаж на нафтовому ринку посилився після заяв держсекретаря США Марко Рубіо про те, що Дональд Трамп віддає перевагу дипломатичному завершенню конфлікту з Іраном. Ринки сприйняли ці слова як сигнал про можливе зниження геополітичної напруженості.

Однак позитивна реакція фондових ринків виявилася нетривалою. Інвестори зважали на майбутні звіти Apple і Palantir за третій квартал, а також на побоювання щодо значних витрат технологічних компаній на штучний інтелект. У результаті початкове зростання американських акцій сповільнилося, а криптовалюти не отримали підтримки.

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Біткоїн може опуститися нижче $76 000

Аналітик Rekt Capital звернув увагу на те, що біткоїн не зміг подолати опір на рівні $78 500. За його оцінкою, невдала спроба закріпитися вище цієї позначки створює ризик подальшого зниження — зокрема, нижче $76 000.

У QCP Capital також назвали важливі цінові орієнтири для ринку:

$76 000−76 600 — зона підтримки, від якої біткоїн із вересня вже чотири рази розвертався вгору;

$79 500−80 500 — зона опору, подолання якої могло б свідчити про відновлення позицій покупців.

Якщо біткоїн проб'є підтримку на рівні $76 000, наступними орієнтирами можуть стати 50-тижнева ковзна середня поблизу $75 700 та 200-денна середня на рівні близько $73 100. Водночас повернення до денного закриття вище $79 500 могло б поліпшити технічну картину.

Отже, подальша динаміка біткоїна залежатиме від того, чи зможуть покупці втримати зону $76 000−76 600. Саме її аналітики розглядають як найближчу важливу підтримку.

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