У листопаді 2026 року гривня зміцнилася відносно долара та євро. Готівковий долар за місяць подешевшав на 1,5%, або 70 копійок, а євро — на 2,9%, або 1,5 грн. Водночас за підсумками 11 місяців американська валюта залишається дорожчою, ніж на початку року. За наведеними розрахунками, гривневі депозити та державні облігації забезпечили вищу номінальну дохідність, ніж просте зберігання заощаджень у доларах чи євро. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Як змінився курс долара

За листопад готівковий курс долара знизився з 46,14 до 45,44 грн. При цьому протягом місяця в окремих обмінниках американська валюта дорожчала до 47 грн.

Офіційний курс НБУ знизився на 1,1% — із 45,53 до 45,01 грн за долар.

На 30 листопада Національний банк встановив офіційний курс на рівні 45,0165 грн за долар.

Попри листопадове зміцнення гривні, від початку 2026 року долар залишається у плюсі. За наведеними розрахунками, готівковий курс зріс на 7,1%, а офіційний — на 6,2%.

Євро подешевшав ще більше

Європейська валюта у листопаді втратила більше, ніж американська.

Офіційний курс євро знизився на 2,6% — із 50,68 до 49,35 грн.

На готівковому ринку євро подешевшав на 2,9%, або на 1,5 грн — із 51,54 до 50,04 грн.

На 30 листопада НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 49,3532 грн.

За підсумками 11 місяців євро, на відміну від долара, продемонстрував від'ємну динаміку. Офіційний курс знизився приблизно на 1%, а готівковий — на 0,2%.

Одним із чинників стала ситуація на міжнародному валютному ринку.

За наведеними даними, протягом листопада курс EUR/USD знизився на 2,1% — із 1,116 до 1,093. Це свідчить про зміцнення американського долара відносно європейської валюти.

На євро також впливали політична невизначеність у деяких європейських країнах та обережність інвесторів на світових фінансових ринках.

Що відбувалося з бівалютним кошиком

У листопаді гривня зміцнилася одночасно до двох основних іноземних валют.

За розрахунками автора огляду, вартість офіційного бівалютного кошика за місяць знизилася на 1,9%, а готівкового — на 2,2%.

Водночас від початку року обидва показники залишаються в плюсі: офіційний кошик подорожчав на 2,6%, а готівковий — на 3,5%.

Отже, листопадове зміцнення гривні частково компенсувало її послаблення протягом попередніх місяців.

Що виявилося вигіднішим: долар, депозит чи ОВДП

За підсумками січня — листопада 2026 року гривневі фінансові інструменти могли забезпечити вищу номінальну дохідність, ніж купівля іноземної валюти.

Зокрема, за наведеними розрахунками, дохідність гривневих ОВДП за 11 місяців становила 15,1%.

Для порівняння, за той самий період готівковий долар подорожчав на 7,1%, а євро навіть дещо подешевшав.

Це означає, що інвестори, які придбали відповідні гривневі державні облігації на початку року, могли отримати вищу дохідність, ніж власники валютних заощаджень.

Водночас фактичний результат залежить від конкретного випуску ОВДП, ціни придбання, строку інвестування та комісій.

Гривневі депозити також могли випередити валюту за номінальною дохідністю навіть після сплати податків, однак це залежить від депозитної ставки конкретного банку.

Окремо слід враховувати інфляцію: за наведеними даними, за десять місяців 2026 року споживчі ціни зросли на 10,3%. Тому номінальний дохід від інвестицій не завжди означає відповідне збільшення купівельної спроможності.