Кабінет Міністрів оновив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2027−2029 роки. За консервативним сценарієм, у 2027 році економіка зросте лише на 0,4%, інфляція становитиме 8,5% на кінець року, а середня заробітна плата досягне 36 804 грн. Відповідні зміни внесено постановою уряду № 1491 від 27 листопада 2026 року до макропрогнозу, затвердженого в червні.

Уряд погіршив прогноз зростання економіки на 2027 рік

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Як зміниться ВВП України

Уряд зберіг два сценарії розвитку української економіки, які відрізняються насамперед припущеннями щодо безпекової ситуації.

Перший сценарій передбачає суттєве покращення безпекових умов із 2027 року. Другий враховує збереження високої інтенсивності бойових дій протягом тривалішого періоду.

Саме другий, консервативніший сценарій використовували під час підготовки проєкту державного бюджету на 2027 рік.

За першим сценарієм зростання реального ВВП становитиме 4,5% у 2027 році, 5,3% у 2028-му та 6,7% у 2029-му.

За другим сценарієм уряд прогнозує значно повільніше відновлення: 0,4% у 2027 році, 4,1% у 2028 році та 5,9% у 2029 році.

Номінальний ВВП за консервативним сценарієм становитиме 11,19 трлн грн у 2027 році, 12,71 трлн грн у 2028-му та 14,53 трлн грн у 2029-му.

Порівняно з попередньою редакцією прогнозу очікування щодо зростання економіки у 2027 році за другим сценарієм погіршили з 1,3% до 0,4%.

Якою буде інфляція

За оновленим консервативним сценарієм, споживчі ціни у грудні 2027 року будуть на 8,5% вищими, ніж у грудні 2026-го.

У наступні роки уряд очікує інфляцію на рівні 8,2% у 2028 році та 5,9% у 2029 році.

Водночас середньорічна інфляція за цим сценарієм становитиме 9,8% у 2027 році, 8% у 2028-му та 6,9% у 2029-му.

За сприятливішим сценарієм інфляція на кінець 2027 року прогнозується на рівні 8,9%, у 2028 році — 6,9%, а у 2029-му — 5,1%.

Окремо уряд очікує зростання промислових цін. За другим сценарієм індекс цін виробників у 2027 році становитиме 117,3%, що відповідає подорожчанню промислової продукції на 17,3% у річному вимірі.

Скільки зароблятимуть українці

Попри стримані очікування щодо економічного зростання, уряд прогнозує подальше збільшення зарплат.

За другим сценарієм середньомісячна номінальна зарплата до оподаткування становитиме:

36 804 грн у 2027 році;

41 080 грн у 2028 році;

46 096 грн у 2029 році.

За першим сценарієм прогнозні зарплати дещо нижчі: 35 010 грн, 39 362 грн і 44 083 грн відповідно.

Різниця пояснюється, зокрема, відмінностями у прогнозованій структурі зайнятості, фонді оплати праці та інфляційних умовах.

Водночас реальні зарплати, тобто з урахуванням зростання цін, підвищуватимуться повільніше.

За консервативним сценарієм реальна зарплата зросте на 4,9% у 2027 році, на 3,4% у 2028-му та на 5% у 2029 році.

Важливо: наведені суми є прогнозом середньої зарплати до вирахування податків, а не гарантованим доходом працівників чи розміром мінімальної зарплати.

Що буде з безробіттям

За другим сценарієм кількість зайнятих українців віком 15−70 років становитиме 12,7 млн осіб у 2027 році.

У 2028 році вона збільшиться до 13 млн, а у 2029-му — до 13,1 млн осіб.

Водночас рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці прогнозується на рівні 13% у 2027 році, 13,1% у 2028-му та 13,3% у 2029 році.

За першим сценарієм безробіття буде дещо нижчим — 12,7%, 12,9% та 12,7% відповідно.

Отже, навіть за умови відновлення економічного зростання уряд очікує, що проблема зайнятості залишатиметься актуальною.

Дефіцит зовнішньої торгівлі може перевищити $85 млрд

Уряд також прогнозує значне перевищення імпорту товарів і послуг над експортом.

За другим сценарієм у 2027 році Україна експортує товарів і послуг на $53,29 млрд, тоді як імпорт становитиме $138,36 млрд.

У результаті від'ємне сальдо торговельного балансу досягне $85,08 млрд.

У 2028 році торговельний дефіцит прогнозується на рівні $85,42 млрд, а у 2029-му — $84,93 млрд.

За першим сценарієм показники дещо кращі: дефіцит становитиме $70,91 млрд у 2027 році, $74,28 млрд у 2028-му та $73,65 млрд у 2029-му.

Таким чином, навіть за сприятливішого розвитку подій Україна продовжить імпортувати значно більше товарів і послуг, ніж експортувати.

Для чого уряд оновив прогноз

Перегляд макропоказників відбувся під час підготовки проєкту державного бюджету на 2027 рік до другого читання.

Макроекономічний прогноз використовується для розрахунку очікуваних податкових надходжень, бюджетних видатків та інших фінансових показників держави.