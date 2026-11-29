Міжнародна бюджетна підтримка України у 2026 році може скоротитися приблизно на 25% — із €44,7 млрд до €33,5 млрд, попри зростання потреб держави у фінансуванні. Водночас Європейський Союз залишається головним джерелом зовнішньої бюджетної допомоги, але посилення вимог до реформ і затримки виплат створюють додаткові ризики для бюджету України у 2027 році. Про це йдеться в дослідженні Кільського інституту світової економіки Ukraine's Aid Squeeze: The European Union as the Last Big Donor, результати якого оприлюднили 20 листопада.

Україна ризикує зіткнутися з дефіцитом фінансування у 2027 році

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Міжнародна допомога Україні скорочується

За оцінками дослідників, у 2025 році Україна отримала €44,7 млрд міжнародної бюджетної підтримки. У 2026 році очікуваний обсяг становить лише €33,5 млрд.

Отже, скорочення може сягнути €11,2 млрд, або приблизно чверті торішнього фінансування.

Негативна тенденція спостерігається і у військовій допомозі. За січень — жовтень 2026 року обсяг виділеної партнерами військової підтримки скоротився на 18% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

При цьому йдеться про різні види підтримки: бюджетне фінансування забезпечує цивільні видатки держави, тоді як військова допомога спрямовується на оборонні потреби.

ЄС забезпечує понад 60% бюджетної підтримки

На тлі скорочення допомоги інших донорів залежність України від Європейського Союзу істотно зросла.

Якщо у 2022 році на інституції ЄС припадало 28% зовнішнього бюджетного фінансування, то у 2025 році їхня частка досягла 65%.

У 2026 році вона очікується на рівні 61%. Якщо не враховувати одноразові кредити в межах механізму ERA, частка ЄС становитиме близько 80%.

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У Кільському інституті зазначають, що Сполучені Штати не затверджували нового бюджетного фінансування України з 2024 року. Інші великі донори також скорочують підтримку.

Зокрема, у 2025 році Україна повернула Міжнародному валютному фонду €2,1 млрд, отримавши від нього €0,8 млрд нового фінансування.

Таким чином, ЄС фактично залишається єдиним великим донором, здатним надавати Україні масштабну бюджетну підтримку.

Отримувати фінансування ЄС стає складніше

Однією з головних проблем дослідники називають посилення вимог до реформ, від виконання яких залежить надходження коштів.

Кількість виконаних Україною умов у межах програм бюджетної підтримки ЄС збільшилася з 4 у 2022 році до 62 у 2026 році.

При цьому 18 умов, виконаних у 2026 році, передбачали глибокі структурні зміни.

Якщо раніше для отримання коштів у певних випадках було достатньо продемонструвати прогрес у реформуванні, то тепер виплати дедалі частіше залежать від повного виконання визначених зобов'язань.

Це ускладнює планування бюджетних надходжень, оскільки затримка однієї реформи може впливати на строки отримання відповідного траншу.

Україна недоотримала €9 млрд за графіком Ukraine Facility

За даними Кільського інституту, перші три транші Ukraine Facility погоджували протягом трьох місяців після встановлених строків виконання реформ. Кошти виплачували в повному обсязі.

Натомість погодження трьох останніх траншів тривало в середньому близько п'яти місяців.

Крім того, приблизно 21% їхнього обсягу було затримано через невиконані умови.

Станом на жовтень 2026 року фактичні виплати за Ukraine Facility відставали від початкового графіка приблизно на €9 млрд.

Дослідники прогнозували, що до кінця року розрив може скоротитися до €4 млрд.

Важливо, що €9 млрд — це не остаточно втрачена допомога, а обсяг фінансування, який не надійшов у заплановані строки

Україна виконує реформи краще за більшість інших кандидатів до ЄС

Попри затримки фінансування та складність окремих реформ, Україна демонструє порівняно високі результати виконання міжнародних зобов'язань.

За оцінками Кільського інституту, вона випереджає шість із семи країн-кандидатів на вступ до ЄС, які отримують кошти за аналогічними програмами.

Кращий результат демонструє лише Молдова.

Дослідники наголошують, що Україна виконує реформи в умовах повномасштабної війни, тоді як інші порівнювані країни не перебувають у стані війни.

Тому затримки виплат не обов'язково свідчать про низьку ефективність українських реформ.

Чому у 2027 році можуть виникнути проблеми з фінансуванням

За оцінкою Європейської комісії, додаткова потреба України у фінансуванні на 2027 рік становить близько €70 млрд.

Із цієї суми приблизно €30 млрд необхідні для покриття цивільних бюджетних видатків, а €40 млрд — для оборонних потреб.

Єврокомісія запропонувала залучити додаткові €45 млрд для підтримки України у 2027 році. Однак навіть погодження такого фінансування не гарантуватиме своєчасного надходження всіх коштів.

На думку економістів Кільського інституту, ключовим ризиком стає не лише обсяг обіцяної допомоги, а й можливість отримати її відповідно до бюджетного графіка.

Економістка Центру економічної стратегії Олександра Мироненко також звертає увагу на залежність України від політичних рішень країн ЄС.

За її словами, нестабільність політичної ситуації в окремих державах-членах може впливати на передбачуваність бюджетного фінансування України.

Вона наголошує, що країні потрібні довгострокові механізми підтримки: одночасно з пошуком ресурсів на 2027 рік дедалі актуальнішим стає питання фінансування 2028 року.