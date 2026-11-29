Сукупні статки 300 найбагатших мешканців Швейцарії у 2026 році досягли рекордних 934,5 млрд швейцарських франків. За рік їхні капітали збільшилися приблизно на 83 млрд франків, або на 9,8%. Найбагатшою стала родина Апонте, яка контролює найбільшу у світі контейнерну судноплавну компанію Mediterranean Shipping Company (MSC). Про це свідчить щорічний рейтинг швейцарського ділового журналу BILANZ , опублікований 26 листопада.

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Хто став найбагатшим у Швейцарії

Уперше рейтинг очолила родина Апонте, яка мешкає в Женеві та володіє судноплавною групою MSC. Її статки оцінюють у 39−40 млрд франків. За рік капітал родини зріс приблизно на 15 млрд франків — це найбільший приріст серед учасників рейтингу.

MSC управляє флотом із понад тисячі суден і контролює більше ніж п'яту частину світового ринку контейнерних перевезень.

За поясненням BILANZ, зростання оцінки капіталу родини пов'язане з розширенням флоту, результатами логістичного бізнесу та переглядом оцінки активів і боргових зобов'язань компанії.

Родина Апонте випередила співвласника модного дому Chanel Жерара Вертгаймера, який очолював рейтинг минулого року. Його статки оцінюють у 32−33 млрд франків, що забезпечило четверте місце.

Хто ще увійшов до числа найбагатших

Помітне зростання капіталу продемонструвала родина Блохерів, яка контролює частину акцій хімічної компанії Ems-Chemie.

За рік її статки збільшилися на 9 млрд франків — до 23−24 млрд франків. Це дозволило родині повернутися до десятки найбагатших.

Основною причиною стало подорожчання акцій Ems-Chemie приблизно на 55% за 12 місяців.

Водночас не всі великі акціонери змогли збільшити свої капітали.

Найбільше скорочення статків у рейтингу зафіксували у родин Шиндлерів і Боннарів — акціонерів виробника ліфтів Schindler.

Їхній сукупний капітал зменшився приблизно на 2 млрд франків — до 13−14 млрд франків.

Акції Schindler опинилися під тиском після оголошення про можливе об'єднання конкурентів Kone та TK Elevator.

Чому мільярдери стали багатшими

За оцінками BILANZ, зростанню статків найбагатших мешканців Швейцарії сприяли кілька чинників.

Насамперед — підвищення вартості акцій технологічних компаній на тлі інтересу інвесторів до штучного інтелекту, а також зростання фармацевтичного та хімічного секторів.

За рік швейцарський фондовий індекс SMI додав близько 15%, а ширший SPI — понад 18%.

Додаткову підтримку капіталам забезпечило зростання вартості нерухомості.

Ще одним чинником стало переселення до Швейцарії заможних підприємців та інвесторів з інших країн.

У 2026 році до рейтингу додали 16 нових учасників. На них припала майже половина загального приросту статків усіх 300 найбагатших.

Серед новачків — співзасновник американської технологічної компанії Palantir Алекс Карп та представники родини Мітталів, пов'язаної зі сталеливарним бізнесом.

Скільки грошей зосереджено у найбагатшої десятки

Сукупні статки десяти найбагатших учасників рейтингу досягли 271 млрд франків.

Це приблизно 29% усього капіталу, яким володіють 300 найбагатших мешканців країни.

Причому понад половина річного приросту загальних статків припала саме на першу десятку. Середній капітал одного учасника рейтингу становить близько 3,1 млрд франків.

Мінімальний поріг для потрапляння до списку — 100 млн франків. До рейтингу включають як громадян Швейцарії, так і іноземців, які проживають у країні.

Чому Швейцарія приваблює багатіїв

Однією з причин привабливості країни для заможних людей залишається її податкова система.

Зокрема, у Швейцарії за певних умов не оподатковуються прирости капіталу від продажу цінних паперів приватними інвесторами. Також відсутній федеральний податок на спадщину, хоча відповідні податки можуть діяти на кантональному рівні.

Серед інших переваг BILANZ називає політичну стабільність, захист права власності та передбачуваність правової системи.

Водночас зростає концентрація багатства.

За даними Федеральної податкової адміністрації, які наводить видання, у Женеві найбагатший 1% населення контролював понад 69% оподатковуваних статків у 2023 році. Двома роками раніше цей показник становив 62,6%.

У середньому по Швейцарії на найбагатший 1% припадає близько 46% статків.

Рейтинг BILANZ публікується з 1989 року. У 2026-му сукупний капітал найбагатших учасників досяг нового історичного максимуму втретє поспіль.