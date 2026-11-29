У березні 2027 року в Україні планують провести чергову індексацію пенсій. Однак не всі пенсіонери відчують збільшення виплат: для одних перерахунок не передбачатиметься, а для інших зростання основної пенсії може компенсуватися зменшенням доплат. Про це повідомляє видання «На пенсії» з посиланням на пояснення юристки Олени Воронкової.

Індексація пенсій у березні 2027 року

Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Кому можуть не підвищити пенсії

Українцям, які вийдуть на пенсію у 2027 році

За попереднім порядком індексації, березневий перерахунок стосується раніше призначених пенсій. Зокрема, у 2026 році індексували виплати, призначені до 31 грудня 2025 року включно.

Тому очікується, що пенсії, вперше призначені у 2027 році, не підпадатимуть під березневу індексацію. Для їх розрахунку використовуватимуть актуальніші показники середньої заробітної плат

Одержувачам мінімальних пенсій із державними доплатами

Індексація не завжди означає збільшення загальної суми, яку пенсіонер отримує на картку.

Якщо основний розрахунковий розмір пенсії нижчий за встановлений державою мінімум, людині можуть нараховувати доплату до гарантованого рівня.

Після індексації основна частина пенсії збільшується, але розмір доплати може відповідно зменшитися. У результаті загальна виплата іноді залишається незмінною.

Одержувачам максимальних пенсій та окремих спеціальних виплат

Обмеження можуть стосуватися пенсіонерів, чиї виплати вже досягли встановленої законом максимальної межі.

Окремі правила перерахунку також діють для певних спеціальних пенсій, зокрема колишніх суддів і прокурорів.

У 2026 році уряд прямо передбачав, що пенсії, встановлені на максимальному рівні, не підлягають загальній березневій індексації, оскільки їх розмір уже переглянули з початку року. Якими будуть правила для цих категорій у 2027 році, визначатиме окреме урядове рішення.

Пенсіонерам, які не пройшли обов'язкову фізичну ідентифікацію

Це стосується насамперед одержувачів пенсій, які тимчасово проживають за кордоном або перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Вони мають підтвердити свою особу до 31 грудня 2026 року.

Якщо ідентифікацію не пройти вчасно, Пенсійний фонд може призупинити виплату пенсії до виконання встановлених вимог.

Водночас це не окреме правило індексації, а умова продовження виплат для визначених категорій одержувачів

Чи підвищать пенсії працюючим пенсіонерам

Працевлаштування саме по собі не означає автоматичної втрати права на березневу індексацію.

Для працюючих пенсіонерів передбачений також окремий механізм перерахунку з урахуванням додатково набутого страхового стажу та, за певних умов, заробітку.

Зазвичай його проводять із 1 квітня, якщо після призначення або попереднього перерахунку пенсії людина набула щонайменше 24 місяці страхового стажу або минуло два роки.

У 2026 році Пенсійний фонд проводив такий перерахунок автоматично.

Яким буде відсоток індексації у 2027 році

Точний коефіцієнт індексації уряд визначить окремим рішенням перед березневим перерахунком.

Він залежить від інфляції та динаміки середньої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Для порівняння, у березні 2026 року пенсії проіндексували на 12,1%. Тоді мінімальне підвищення становило 100 грн, максимальне — 2 595 грн.

Що робити, якщо пенсію не перерахували

Якщо після березневої індексації сума пенсії не змінилася, варто перевірити складові виплати в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду або звернутися до сервісного центру ПФУ.

У разі незгоди з розрахунком пенсіонер може запросити письмове пояснення та рішення Пенсійного фонду. Якщо виявлено порушення, його можна оскаржити в адміністративному або судовому порядку.