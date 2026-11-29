Американський мільярдер Ілон Маск припустив, що в майбутньому вартість його космічної компанії SpaceX може досягти $128 квінтильйонів — приблизно в мільйон разів більше за нинішній обсяг світової економіки. Для цього компанія повинна зробити людство міжпланетною цивілізацією та навчитися використовувати хоча б мільйонну частку енергії Сонця. Про це Маск написав у соцмережі X 26 листопада.

Маск припустив, що SpaceX може коштувати $128 квінтильйонів

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Скільки може коштувати SpaceX

За розрахунками Business Insider, заявлений Маском сценарій передбачає оцінку SpaceX приблизно у $128 квінтильйонів, тобто $128 із 18 нулями.

Для порівняння, нинішній обсяг світової економіки оцінюється приблизно у $128 трлн.

Якщо припустити, що вартість SpaceX зросте до названого Маском рівня, вона перевищить поточну капіталізацію компанії приблизно в 75 млн разів.

На закритті торгів 25 листопада ринкова вартість SpaceX становила близько $1,7 трлн.

За підрахунками Business Insider, якщо кількість акцій залишиться незмінною, одна акція компанії, яка тоді коштувала приблизно $127, за такого сценарію могла б оцінюватися у $9,5 млрд.

Водночас йдеться про суто гіпотетичні розрахунки, а не про реалістичну короткострокову ціль або офіційну оцінку майбутньої капіталізації компанії.

Що потрібно для досягнення такої вартості

Маск назвав дві надзвичайно амбітні умови.

Перша — перетворення людства на міжпланетну цивілізацію, тобто створення умов для постійного проживання людей за межами Землі.

Друга — освоєння хоча б однієї мільйонної частки енергії, яку виробляє Сонце.

Сам підприємець визнав, що реалізація цих цілей буде надзвичайно складною, хоча й вважає її теоретично можливою.

При цьому Маск рекомендував акціонерам не продавати свої папери.

Як зростає бізнес SpaceX

Поки що компанія значно далека від таких масштабів. У попередньому кварталі виручка SpaceX збільшилася на 161% у річному вимірі — до $14,6 млрд.

У жовтні Маск також заявляв, що досягнення річної виручки у $1 трлн за підсумками 2028 року більше не здається йому неможливим.

Однак навіть якщо виручка компанії досягне $1 трлн, а згодом збільшиться ще в тисячу разів — до $1 квадрильйона, ця сума становитиме менше ніж 1% від гіпотетичної оцінки SpaceX у $128 квінтильйонів.

SpaceX і Tesla можуть об'єднатися

Паралельно на ринку обговорюють можливе злиття SpaceX з виробником електромобілів Tesla.

За інформацією Financial Times, компанії створили спеціальні комітети, які працюють над параметрами потенційного об'єднання.

До переговорів залучили фінансових консультантів, зокрема Morgan Stanley, Goldman Sachs та Evercore.

Сторони розглядають можливість угоди, оплаченої акціями. Однак остаточні умови, обмінний коефіцієнт і дата можливого злиття наразі не визначені.

Сукупна ринкова вартість SpaceX і Tesla станом на 27 листопада становила близько $3,36 трлн.

Навіщо Маску об'єднання двох компаній

Потенційне злиття може створити вертикально інтегровану технологічну групу, яка поєднає автомобілебудування, робототехніку, космічну інфраструктуру, супутниковий зв'язок і штучний інтелект.

Однією з можливих переваг стане розвиток виробництва напівпровідників для роботів, дата-центрів та інших технологічних продуктів.

Водночас аналітики звертають увагу на ризики для акціонерів.

Зокрема, якщо SpaceX придбає Tesla за акції, частки нинішніх власників космічної компанії можуть розмитися.

Крім того, об'єднання двох великих компаній, контрольованих одним підприємцем, порушує питання корпоративного управління та справедливості оцінки активів.

Поки що злиття залишається предметом переговорів, а фантастична оцінка SpaceX у $128 квінтильйонів — довгостроковою гіпотезою Маска, а не фінансовим прогнозом.