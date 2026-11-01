Валютний ринок України встановив чотири рекорди за місяць: що відбувалося з доларом у жовтні

Жовтень став місяцем рекордів для валютного ринку України: долар сягнув історичного максимуму, дефіцит валюти на міжбанку та загальний дефіцит ринку оновили рекорди, а валютні інтервенції Національного банку перевищили $6 млрд. Попит на валюту зростав як з боку бізнесу, так і з боку населення. Про це йдеться в огляді фінансового аналітика Андрія Шевчишина за підсумками місяця.

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Жовтень приніс валютному ринку України одразу кілька історичних рекордів. Готівковий долар подорожчав до 46,20 грн, попит на валюту на міжбанку перевищив $9,5 млрд, а Національний банк за місяць продав валюти більш ніж на $6 млрд. Водночас дедалі більший розрив між попитом і пропозицією валюти змушував регулятора активніше виходити на ринок. Про це йдеться в огляді фінансового експерта за підсумками жовтня.

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Долар подорожчав, а євро подешевшав

За місяць готівковий долар зріс у ціні на 2,3% — із 45,02 до 46,04 грн. Офіційний курс додав 1,5% і наприкінці жовтня становив 45,53 грн. Від початку року долар подорожчав на 8,5% на готівковому ринку та на 7,4% за офіційним курсом.

Найвищих значень курс досяг 27 жовтня. Того дня на міжбанку долар коштував 45,70−45,75 грн, а в обмінниках — до 46,20 грн. Це були нові історичні максимуми.

Євро, навпаки, поводився по-різному на офіційному та готівковому ринках. Офіційний курс за жовтень знизився на 0,5% — до 50,68 грн, тоді як готівковий зріс на 0,3% — до 51,43 грн.

На міжнародному ринку євро також втратив позиції: пара EUR/USD подешевшала на 1,5% — з 1,1326 до 1,1159 долара за євро. Експерт пов'язує це з бюджетними та політичними проблемами Франції, а також протестами в ЄС.

Бізнесу потрібно більше валюти, ніж ринок може запропонувати

За підрахунками експерта, у жовтні бізнес купив на міжбанківському ринку валюти більш ніж на $9,5 млрд. Це найбільший місячний показник за весь час. Водночас обсяг її продажу залишився приблизно на рівні серпня-вересня — близько $5 млрд.

У середньому за день купівля валюти становила $433,7 млн — на 5,1% більше, ніж у вересні. Продавали ж у середньому $245,6 млн на день, що на 5,9% більше за попередній місяць.

Різниця між купівлею та продажем і є дефіцитом валюти на міжбанку. У жовтні він сягнув у середньому $188,1 млн на день — на 4,2% більше, ніж у вересні, і майже втричі більше, ніж у жовтні минулого року. Це новий історичний рекорд.

Серед причин нестачі валюти експерт називає проблеми з експортом. Металургійні підприємства зупинені, а робота портів ускладнена. Додаткову валютну виручку забезпечив перенаправлений експорт агропродукції, однак цей ресурс, на думку експерта, вже близький до межі.

Водночас імпорт зростав. Бізнесу потрібні паливо, енергетичне обладнання, техніка та товари, запаси яких були втрачені через обстріли. За них потрібно платити в іноземній валюті, що збільшує попит на долари та євро.

Українці почали активніше скуповувати долари

Після зростання курсу населення також активніше пішло на валютний ринок. Люди купували більше доларів, а продавали менше, очікуючи подальшого подорожчання валюти.

У середньому за день українці купували готівкової валюти на $101,77 млн — на 7,3% більше, ніж у вересні. Продаж, навпаки, скоротився на 4,9% — до $58,2 млн на день.

Через це середньоденний дефіцит готівкової валюти зріс одразу на 29,4% — до $43,53 млн. Порівняно з жовтнем 2025 року він збільшився на 34,1%.

Найбільший денний попит на долари зафіксували 27 жовтня — $133,4 млн. Наступного дня дефіцит готівкової валюти становив $78,64 млн. Це другий за величиною показник в історії.

Банки заздалегідь готувалися до підвищеного попиту: ще у вересні вони завезли $1,1 млрд готівкової валюти. Це на 52,3% більше, ніж у серпні, і рекордний обсяг.

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НБУ витратив на підтримку курсу понад $6 млрд

Якщо скласти дефіцит на міжбанківському та готівковому ринках, у жовтні він становив у середньому $231,62 млн на день. Це на 8,2% більше, ніж у вересні, і майже у 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Показник також став історичним рекордом.

Щоб покрити нестачу валюти та стримувати різкі курсові коливання, НБУ продавав долари зі своїх резервів. У середньому регулятор спрямовував на ринок $272,9 млн на день. Це на 8,8% більше, ніж у вересні, і на 115,3% більше, ніж рік тому.

Загалом за жовтень обсяг валютних інтервенцій, за підрахунками експерта, перевищив $6 млрд. Це більше за попередній місячний рекорд, встановлений у вересні, коли НБУ продав валюти на $5,52 млрд.

Рекордним став і останній тиждень місяця: з 26 до 30 жовтня регулятор спрямував на ринок $1,818 млрд.

Експерт вважає, що Нацбанк сам визначив момент і межі послаблення гривні. Спочатку регулятор дозволив долару перейти на вищий ціновий рівень, а після посилення попиту почав стримувати подальше зростання курсу.

Інфляційний прогноз погіршився, а гривневі заощадження випередили валюту

Серед інших важливих подій жовтня експерт відзначає підвищення облікової ставки НБУ на 0,5 відсоткового пункту — до 16,5%.

Водночас Нацбанк погіршив прогнози щодо економіки. Очікувану інфляцію за 2026 рік переглянули з 10% до 12,5%, а прогноз зростання ВВП змінили з +1,8% на -0,4%.

За дев'ять місяців дефіцит платіжного балансу становив $10,28 млрд, а торговельний дефіцит сягнув рекордних $53,9 млрд.

Є й інше спостереження з огляду: за розрахунками експерта, за дев'ять місяців гривневий депозит після сплати податків приніс більший дохід, ніж купівля доларів або євро. Ще вигіднішими за цим показником були гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

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