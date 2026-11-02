У Сербії затримали власника банку, який обслуговував перекази росіян: що відомо про справу Alta

У Сербії затримали бізнесмена Давора Мацуру — власника Alta Bank, у якої наприкінці жовтня Національний банк країни відкликав ліцензію. Про це повідомило видання Nova.rs, на яке посилається Bloomberg. Затримання відбулося в ніч на 2 листопада після того, як поліція понад 30 годин проводила обшуки в приміщеннях банку.

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Рішення про припинення роботи Alta Bank сербський центробанк ухвалив 30 жовтня. Регулятор пояснив його значним погіршенням фінансового стану установи та ризиком подальшого погіршення її ліквідності. Це створювало загрозу інтересам вкладників.

Після відкликання ліцензії банківські операції зупинили. Клієнти повідомляли, що не можуть знімати гроші та користуватися платіжними картками. Для виплат вкладникам має бути залучене Агентство страхування депозитів. У Сербії гарантована сума відшкодування становить до €50 тис. на одного вкладника.

Що відомо про розслідування

За даними сербських медіа, правоохоронці перевіряють діяльність Alta Bank, зокрема можливі перекази коштів за кордон. Національний банк Сербії заявив про подання кримінальної заяви щодо банку та кількох осіб.

За інформацією Financial Times, після виборів клієнти банку почали знімати значні суми та переказувати гроші за межі країни. Окремо видання повідомляло, що Alta Bank обслуговувала перекази коштів російських громадян і компаній після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За словами співрозмовників газети, у Сербії було небагато банків, готових надавати такі послуги.

Раніше діяльність групи Alta також привертала увагу Європейського центрального банку через підозри щодо можливого відмивання коштів. Водночас сама група Alta заявляла, що перевірка завершилася без встановлення порушень.

Наскільки великим був Alta Bank

Alta Bank не була найбільшою фінустановою Сербії. За даними Національного банку країни, на кінець червня 2026 року її активи становили близько 214,9 млрд динарів, або €1,84 млрд. Це відповідало дев’ятому місцю серед банків країни та приблизно 2,9% сукупних активів банківського сектору.

Для порівняння, лідерами ринку за розміром активів були Banca Intesa, OTP Banka та Raiffeisen Banka. Alta належала до групи банків середнього розміру, але вирізнялася швидким зростанням.

Банк входив до Alta Group, яка повністю належить Давору Мацурі. Він починав бізнес із пункту обміну валют у Белграді, а у 2019 році його група придбала контроль над невеликим державним Jubmes banka. У 2020 році фінустанову перейменували на Alta Bank.

За даними сербських медіа, банк мав ділові відносини з низкою державних компаній та установ. Зокрема, він обслуговував платежі за електроенергію державної компанії EPS.

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Відкликання ліцензії стало першим випадком банкрутства банку в Сербії більш ніж за десять років. Водночас аналітики зазначають, що частка Alta Bank у секторі була відносно невеликою, тому її крах сам по собі не має спричинити системну кризу в банківській системі країни.

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