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13 жовтня 2026, 17:32

Українці дедалі частіше залишаються у Сербії: що змінилося у 2026 році

З квітня 2026 року Сербія фіксує помітне збільшення потоку громадян України, причому дедалі більше людей розглядають країну не лише як транзитний маршрут, а як місце для тривалішого проживання. Про це повідомляє сербське ділове видання Parametar із посиланням на директора Центру захисту та допомоги шукачам притулку Радоша Джуровича.

З квітня 2026 року Сербія фіксує помітне збільшення потоку громадян України, причому дедалі більше людей розглядають країну не лише як транзитний маршрут, а як місце для тривалішого проживання.
До вересня до Сербії в’їхали близько 70 тис. громадян України.
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За його словами, до вересня до Сербії в'їхали близько 70 тис. громадян України. Водночас ця цифра відображає статистику перетинів кордону, а не кількість українців, які одночасно перебувають у країні.

Люди орендують житло та шукають роботу

Джурович зазначив, що дедалі більше українців після приїзду залишаються в Сербії, орендують житло, шукають роботу та можливості для навчання.

Більшість живе у приватному секторі та не користується державними центрами розміщення.

Серед новоприбулих, за його словами, багато людей із Харківщини, Одещини та центральних регіонів України.

Тимчасовий захист мають значно менше людей

Офіційна кількість українців із тимчасовим захистом у Сербії значно нижча за статистику в'їздів.

Станом на березень 2026 року такий статус мали 1253 громадяни України.

З початку повномасштабної війни до січня 2026 року до Сербії в'їхали понад 744 тис. українців, однак більшість із них продовжувала подорож до інших країн.

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Сербія може зіткнутися з новою хвилею прибуття

Нинішня тенденція відрізняється від попередніх років: частина українців починає розглядати Сербію як місце для більш тривалого проживання.

Джурович попередив, що у разі подальшого погіршення безпекової ситуації в Україні кількість нових прибулих може зрости, що потребуватиме розширення можливостей для їхнього прийому та інтеграції.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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