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31 серпня 2026, 8:59

У Сербії розпочали серійний випуск гуманоїдних роботів — перший у Європі

29 серпня в сербському Шабаці офіційно запущено серійне виробництво людиноподібних роботів у рамках спільного проєкту китайських компаній Minth Group та AGIBOT. Агентство розвитку Сербії (RAS) називає цей майданчик першою в Європі базою масового виробництва гуманоїдних роботів. Перша черга проєкту оцінюється в 20 млн євро. Про це повідомляє Сербський Економіст.

29 серпня в сербському Шабаці офіційно запущено серійне виробництво людиноподібних роботів у рамках спільного проєкту китайських компаній Minth Group та AGIBOT.

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Деталі виробництва

Виробництво розгорнуто на діючому майданчику Minth Metal Parts Majur у Шабаці. Перший зібраний там робот отримав серійний номер безпосередньо під час церемонії відкриття, в якій взяли участь президент Сербії Олександр Вучич, засновник Minth Group Цін Жунхуа, представники AGIBOT, уряду Сербії, міста Шабац та Агентства розвитку Сербії.

«Сьогодні Сербія зробила крок у майбутнє й продемонструвала, що здатна рухатися вперед зі швидкістю, недосяжною для багатьох більш розвинених країн Європи», — заявив Вучич на відкритті підприємства.

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За словами президента, на першому етапі підприємство розраховує збирати понад 5 тис. роботів на рік, а спочатку безпосередньо на новому напрямку працюватимуть близько 200 осіб. У перспективі проєкт має перейти від складання до глибшої локалізації виробництва. Вучич підкреслив, що вважає принципово важливим появу на роботах маркування «Made in Serbia».

Наступний етап проєкту значно масштабніший. Minth має намір побудувати в Інджії Robotics Industrial Park із загальним обсягом запланованих інвестицій близько 200 млн євро. У ньому передбачається об'єднати виробництво роботів, безпілотних систем, акумуляторів та інших високотехнологічних компонентів. Після реалізації проєкту заявлена потужність може сягнути 20 тис. людиноподібних роботів та роботів-собак на рік, орієнтованих як на європейський, так і на світовий ринок.

Проєкт цікавий насамперед тим, що технологія надходить до Сербії не від невеликої експериментальної компанії. Технологічним партнером Minth виступає шанхайська компанія AGIBOT Innovation, заснована у 2023 році та спеціалізується на embodied AI — поєднанні штучного інтелекту з роботами, здатними сприймати навколишнє середовище, приймати рішення та виконувати фізичні завдання.

За даними дослідницької компанії Smart Analytics Global, у першому півріччі 2026 року світові поставки людиноподібних роботів становили близько 19,1 тис. одиниць, збільшившись на 272% у порівнянні з попереднім роком. AGIBOT поставила приблизно 8,4 тис. роботів і зайняла 44% світового ринку, випередивши Unitree Robotics із часткою 31%. Таким чином, технологічний партнер сербського проєкту наразі є найбільшим постачальником людиноподібних роботів у світі за обсягом поставок.

AGIBOT уже має власне виробництво в Шанхаї. Першу тисячу універсальних роботів компанія випустила на початку 2025 року, а до середини 2026 року загальний обсяг виробництва, за даними RAS, досяг 15 тис. одиниць.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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