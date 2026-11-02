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2 листопада 2026, 10:45

NovaPay підвищила дохідність корпоративних облігацій до 18,75% річних: які ставки діятимуть залежно від строку

З 2 листопада 2026 року NovaPay підвищила ставки за корпоративними облігаціями для нових інвестицій. Максимальна дохідність становитиме 18,75% річних — її пропонують за вкладеннями на 9 та 12 місяців.

З 2 листопада 2026 року NovaPay підвищила ставки за корпоративними облігаціями для нових інвестицій.
NovaPay підвищила дохідність корпоративних облігацій
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Ставки за облігаціями строком від 3 до 12 місяців зросли на 0,5−1 відсотковий пункт. Найбільше підвищення — на 1 в. п. — передбачене для інвестицій на 6 та 9 місяців. Водночас дохідність короткострокових облігацій на 1 та 2 місяці залишилася без змін.

Які ставки пропонує NovaPay

Після перегляду умов дохідність корпоративних облігацій залежно від строку інвестування становить:

Строк інвестування

Річна ставка

1 місяць

12%

2 місяці

14%

3 місяці

16%

4 місяці

17,75%

6 місяців

18,5%

9 місяців

18,75%

12 місяців

18,75%

У компанії пояснюють перегляд ставок змінами на фінансовому ринку та підвищенням облікової ставки Національного банку України. У липні 2026 року НБУ підняв її до 15,5%, у вересні — до 16%, а в жовтні — до 16,5% річних.

За словами керівника казначейства NovaPay Ласло Удута, нові умови мають зробити облігації привабливішими для інвесторів. Водночас для клієнтів, які придбали їх раніше, нічого не змінюється: дохід їм і надалі нараховуватимуть за ставкою, що діяла на момент купівлі.

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Як придбати облігації та скільки можна інвестувати

Купити корпоративні облігації NovaPay можна онлайн у мобільному застосунку. Для цього потрібно перейти до розділу «Накопичення» → «Облігації».

Мінімальна сума інвестиції становить 1000 грн, максимальна сума однієї угоди для фізичних осіб — 5 млн грн. Перед купівлею клієнт може ознайомитися з умовами та розрахувати очікуваний дохід.

NovaPay розвиває напрям корпоративних облігацій із 2023 року. За цей час компанія здійснила 16 випусків. Станом на жовтень 2026 року облігації придбали понад 8,5 тис. клієнтів, а загальний обсяг продажів перевищив 5,1 млрд грн.

Залучені кошти компанія спрямовує на розвиток кредитування фізичних осіб і підтримку малого бізнесу.

Емітент облігацій — ТОВ «НоваПей Кредит». Треба також додати, що 18,75% — це заявлена річна ставка, а не дохідність за весь строк інвестиції. Також корпоративні облігації є інвестиційним інструментом, а не банківським депозитом: на них не поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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