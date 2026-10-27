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27 жовтня 2026, 14:36

У «Нової пошти» з’явилася приватна ППО: є перші збиті безпілотники

«Нова пошта» реалізувала проєкт приватної протиповітряної оборони (ППО) та має на рахунку збиття російських ударних безпілотників, повідомив співвласник групи компаній Nova Вячеслав Климов, передає «Інтерфакс Україна».

«Нова пошта» реалізувала проєкт приватної протиповітряної оборони (ППО) та має на рахунку збиття російських ударних безпілотників, повідомив співвласник групи компаній Nova Вячеслав Климов, передає «Інтерфакс Україна».► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниСвоє ППО«Ми одна з небагатьох компаній, яка реалізувала цей проєкт.
У «Нової пошти» з’явилася приватна ППО
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► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Своє ППО

«Ми одна з небагатьох компаній, яка реалізувала цей проєкт. Я не хочу розголошувати вам цифри, але ми маємо збиття шахедів», — сказав Климов на 12-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) «Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?» у Києві в понеділок.

Він наголосив на важливості подальшого розвитку проєктів приватної ППО та зазначив, що бізнес може брати на себе функції, які до повномасштабного вторгнення вважалися виключною сферою відповідальності держави.

Співзасновник «Нової пошти» додав, що бізнес також може мати власні служб для гасіння пожеж на своїх виробництвах. Він навів власний досвід роботи компанії, де співробітники самостійно гасять значну частину пожеж, що виникають унаслідок атак, не чекаючи прибуття Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Зараз великі бізнеси шукають в Європі пожежні машини, для того, щоб створювати свої власні служби. Це наша власність, в чому проблема, хто мені може заборонити гасити самому пожежу на своїй території?», — зазначив Климов.

Основним видом діяльності «Нової пошти» залишається експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Компанія є лідером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.

Фінпоказник

Компанія у першому півріччі 2026 року збільшила консолідований чистий прибуток на 24,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року — до 2 млрд 195 млн грн, а виручку — на 31,8% — до 39 млрд 127 млн грн.

Станом на 13 липня 2026 року мережа «Нової пошти» налічувала 54,7 тис. точок сервісу: 16,8 тис. відділень та 37,9 тис. поштоматів по всій Україні.

Атака на Нову пошту

  • 28 серпня 2026 року: У селі Святопетрівське (Київська область) ворожий удар пошкодив склади Нової пошти та виробництво поблизу.
  • 3 вересня 2026 року: Було атаковано та знищено депо / відділення у Дніпрі (є постраждалі).
  • У Києві внаслідок нічної атаки було знищено відділення № 6 та пошкоджено сортувальне депо компанії.
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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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