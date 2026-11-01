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1 листопада 2026, 10:53

Розслідування зламу Binance набирає обертів: ФБР звинуватило КНДР у викраденні $6 млрд

Розслідування масштабного зламу криптобіржі Binance отримало продовження. До розслідування долучилися американські правоохоронці. 31 жовтня ФБР офіційно пов'язало атаку з Північною Кореєю, назвавши ймовірними виконавцями учасників хакерського угруповання TraderTraitor.

Розслідування масштабного зламу криптобіржі Binance отримало продовження.
ФБР звинуватило хакерів з КНДР у викраденні $6 млрд. Фото:
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За даними американського відомства, після викрадення зловмисники почали активно переміщувати кошти між криптовалютними мережами. Основну увагу вони зосередили на Ethereum (ETH), у який конвертували значну частину активів. Слідчі також попереджають про можливе використання децентралізованих фінансових сервісів (DeFi) та платформ миттєвого обміну криптовалют. Через них хакери можуть намагатися приховати походження грошей і ускладнити їх відстеження.

ФБР уже звернулося до учасників криптовалютного ринку із закликом допомогти зупинити рух викрадених коштів. Йдеться не лише про великі біржі. У списку адресатів звернення є оператори THORNode і RPC-вузлів, DeFi-платформи, сервіси обміну криптовалют та компанії, які займаються блокчейн-аналітикою. Від них очікують перевірки транзакцій і блокування операцій, пов'язаних із гаманцями підозрюваних.

Окремо американське відомство оприлюднило перелік криптовалютних адрес, які, за його інформацією, використовують учасники TraderTraitor. Частина гаманців досі може містити викрадені активи, інші вже фігурували в ланцюжках переказів. Список охоплює три блокчейн-мережі: Ethereum, Bitcoin і Solana.

Ця інформація має практичне значення для всього крипторинку. Відстежити кошти в блокчейні недостатньо: потрібно переконати десятки незалежних сервісів і платформ не приймати їх і не допомагати з подальшим переміщенням. ФБР звертається не лише до правоохоронців, а й до приватних компаній, від яких тепер значною мірою залежить, чи зможуть зловмисники скористатися викраденими мільярдами.

ФБР також закликало всіх, хто має інформацію про діяльність угруповання або пов'язані з ним транзакції, повідомляти про це місцевим польовим офісам бюро чи через Центр розгляду скарг на інтернет-злочини (IC3) на сайті ic3.gov.

У відомстві наголошують, що робота з виявлення та припинення кіберзлочинів КНДР триває. Для Binance наступним важливим етапом стане не лише встановлення конкретних виконавців атаки, а й повернення активів. Навіть після обіцянки біржі повністю компенсувати втрати користувачам залишається питання:

  • скільки з викрадених коштів вдасться реально повернути?
  • скільки назавжди зникне в ланцюжках криптовалютних транзакцій?

Що відомо про злам Binance

Масштабна атака на Binance сталася ввечері 29 жовтня 2026 року. За оцінками TRM Labs, зловмисники вивели з гаманців біржі близько $6,36 млрд. Основну частину коштів вдалося перемістити між десятьма блокчейн-мережами приблизно за 20 хвилин.

Попереднє розслідування Binance вказує на можливу компрометацію ноутбука одного з DevOps-інженерів. Через нього зловмисник міг отримати доступ до службового контейнера та ініціювати незаконні транзакції. Ознак витоку приватних ключів криптогаманців біржа наразі не виявила.

Після атаки Binance залучила правоохоронців і компанії з блокчейн-аналітики для відстеження викрадених активів. За заявою біржі, спільно з партнерами вдалося заморозити близько $3 млрд. Компанія також пообіцяла повністю компенсувати збитки користувачам за рахунок фонду SAFU та власних коштів.

Чому злам Binance важливий для України

За оцінками, від 6,5 до 7 млн українців володіють криптовалютою. Однак, невідомо, яка частка їхніх активів зберігається саме на Binance. Оцінити кількість потенційно постраждалих користувачів складно.

Окрему увагу на наслідки атаки звернув керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. На його думку, проблеми Binance можуть вплинути не лише на приватних інвесторів, а й на тіньові фінансові потоки, пов'язані з корупцією, відмиванням коштів і виведенням капіталу. Якщо біржа надовго втратить довіру користувачів, частині таких операцій доведеться шукати інші канали.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
1 листопада 2026, 11:47
#
Самі американці пограбували, а будуть Корею звинувачувати. Ну звідки у них такі знання?
+
0
nitrous2000
nitrous2000
1 листопада 2026, 14:00
#
І тут ботик відмітився в виправдовуванні союзників русні
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