Чому злам Binance може змінити українські тіньові схеми

29−30 жовтня 2026 року криптобіржа Binance зазнала масштабної хакерської атаки, через що була змушена тимчасово зупинити депозити та виведення коштів. Про наслідки для криптоіндустріі та України у своїй колонці на Фейсбук пише політолог Вадим Денисенко.

Масштаб катастрофи: чому злам Binance загрожує всій індустрії

За попередніми оцінками, інцидент зачепив активи на суму близько 6,3 млрд доларів. Щоб зрозуміти рівень ризику, достатньо поглянути на показники платформи: 335 млн користувачів, 162,8 млрд доларів клієнтських активів та 34 трлн доларів річного обороту.

Станом на грудень 2025 року біржа контролювала 38% світової спотової торгівлі криптовалютами, що вчетверо перевищує показники найближчого конкурента. Саме поєднання такої частки ринку, сотень мільйонів користувачів і колосальних обсягів активів на зберіганні пояснює, чому нинішні проблеми Binance здатні спровокувати системну кризу.

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Юридична пастка: хто відповідає за гроші клієнтів

Binance — це фактично міжнародна група юридичних осіб, які працюють під одним брендом, а не єдина компанія, зареєстрована в одній юрисдикції. Важливий нюанс: це не класичний холдинг із прозорою структурою власності та єдиною материнською компанією.

У разі виникнення великих збитків не варто розраховувати, що всі компанії групи нестимуть солідарну відповідальність за втрати. Тому користувачам критично важливо перевірити в умовах обслуговування власного акаунта, яка саме юридична особа є їхнім контрагентом. Це набагато важливіше за загальновідомий факт про зв'язок бренду з Каймановими островами чи Абу-Дабі.

Коли чекати розв'язки та на які сигнали звертати увагу

Станом на ранок 30 жовтня розслідування триває. Сама біржа оцінює вплив інциденту в 6,3 млрд доларів, повідомляє про замороження близько 3 млрд доларів і обіцяє покрити збитки.

Водночас агентство Reuters, посилаючись на дані Chainalysis, наводить оцінку щонайменше у 5,91 млрд доларів викрадених коштів, хоча остаточний масштаб і механізм злому ще уточнюються. Перші висновки можна буде зробити за 24−72 години.

Головним сигналом стане повноцінне відновлення роботи біржі (відкриття депозитів та виведення), а також інформація про рух активів зловмисників. Це покаже, чи вдалося локалізувати технічну проблему. Проте навіть розблокування коштів ще не доводить повної платоспроможності платформи — впевнено оцінити ризик системної кризи можна буде не раніше ніж за 7−8 днів.

Український слід: скільки громадян під ударом і що буде з тіньовими схемами

За різними даними, від 6,5 до 7 млн українців володіють криптовалютою. Однак цю цифру не можна автоматично прирівнювати до кількості потенційно постраждалих від атаки на Binance.

Частина інвесторів тримає активи на холодних гаманцях, частина — на інших біржах, а дехто взагалі не має значних залишків. Для об'єктивної оцінки ризику наразі бракує ключового показника: яка частка українських криптозаощаджень припадає саме на Binance.

Водночас варто визнати специфіку ринку: велика частина тіньових фінансових потоків, пов'язаних із корупцією, відмиванням та виведенням капіталу, проходить через криптовалюти, яким наразі немає зручної альтернативи. Якщо ситуація розгортатиметься за найгіршим сценарієм, фінансових втрат зазнають мільйони українців, а тіньовому сектору доведеться екстрено шукати нові шляхи для своїх операцій.