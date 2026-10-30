Найбільша криптокрадіжка в історії: Binance заявила про злам на $6,4 млрд, біткоїн падав до $77 000

Криптовалютна біржа Binance стала жертвою масштабної кібератаки, внаслідок якої з її гаманців вивели цифрові активи орієнтовно на $6, 4 млрд . Про це пише Cointelegraph. Криптодослідники пов’язують напад із північнокорейським хакерським угрупованням TraderTraitor, яке раніше підозрювали в інших великих крадіжках криптовалют.

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Інцидент спричинив розпродаж на крипторинку. Bitcoin опускався нижче $77 тис., а BNB, власний токен екосистеми Binance, зазнав ще сильнішого падіння. Станом на 30 жовтня BTC торгується приблизно по $78 770, втрачаючи 2,2% за останні 24 години. BNB дешевшає приблизно на 5% за той самий період.

Як зламали Binance і скільки грошей вивели

За даними компанії TRM Labs, атака відбулася ввечері 29 жовтня. Зловмисник вивів близько $6,36 млрд із гаманців Binance у десяти блокчейнах. Основна частина коштів була переміщена приблизно за 20 хвилин.

Попереднє розслідування самої біржі вказує на можливий злам ноутбука одного з інженерів DevOps. Через нього нападник міг отримати доступ до службового контейнера та ініціювати несанкціоновані транзакції на виведення коштів.

Binance повідомила, що наразі не знайшла доказів витоку приватних ключів криптогаманців. Компанія тимчасово призупинила депозити та виведення коштів, відкликала авторизацію скомпрометованої адреси й залучила правоохоронців та блокчейн-аналітиків.

За оцінкою TRM Labs, зловмисники встигли перемістити активи між кількома мережами, зокрема Ethereum, Bitcoin, Tron, Solana та XRP Ledger.

Чому підозрюють хакерів із Північної Кореї

Дослідники TRM Labs із високою впевненістю пов’язують атаку з угрупованням TraderTraitor, яке асоціюють із Північною Кореєю. Подібну оцінку озвучили також представники Chainalysis.

На думку аналітиків, про причетність цієї групи свідчать характерні методи підготовки атаки, переміщення коштів і використання криптовалютної інфраструктури. Зокрема, дослідники звернули увагу на те, що викрадені кошти з Binance та попереднього зламу біржі Bitget проходили через THORChain і зрештою опинилися на одній адресі. Це може вказувати на спільного організатора обох атак.

TraderTraitor раніше пов’язували з масштабною крадіжкою криптовалют із біржі Bybit у лютому 2025 року. Тоді було викрадено приблизно $1,5 млрд. ФБР офіційно покладало відповідальність за той напад на північнокорейських хакерів.

Водночас остаточне встановлення винуватців атаки на Binance ще триває. Сама біржа заявила, що працює з правоохоронними органами для підтвердження особистостей зловмисників.

Binance заморозила частину активів і пообіцяла компенсувати збитки

Після виявлення атаки Binance залучила партнерів для блокування викрадених коштів. За повідомленням біржі, вдалося заморозити близько $3 млрд.

За оцінкою TRM Labs, загальна сума заблокованих активів, зокрема завдяки діям емітентів стейблкоїнів та інших учасників крипторинку, становила приблизно $2,7 млрд на момент підрахунку. Зокрема, Tether і Circle блокували пов’язані з атакою кошти. Частину активів також заморозили через механізми контролю в блокчейн-мережах.

Співзасновниця Binance Ї Хе заявила, що біржа покриє всі втрати від злому. Компанія також повідомила, що кошти користувачів залишаються в безпеці, а депозити не постраждали. За даними Reuters, Binance очікувала відновити виведення коштів протягом наступних 48 годин.

Засновник біржі Чанпен Чжао, який уже не керує її операційною діяльністю, також заявив, що розраховує на повне відшкодування втрат користувачам.

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Bitcoin опускався нижче $77 тисяч, BNB впав ще сильніше

Повідомлення про злам Binance спровокували масштабний розпродаж криптовалют. Увечері 29 жовтня Bitcoin опускався нижче $77 тис., а за даними Reuters, на мінімумі досягав приблизно $76,4 тис. Це найнижчий рівень за шість тижнів.

BNB, який використовується в екосистемі Binance, втратив більше за Bitcoin: за даними The Block, падіння сягало 7,1%. Ethereum дешевшав приблизно на 5%, XRP — на 7%.

Станом на 30 жовтня Bitcoin частково відіграв падіння та торгується близько $78 770, що приблизно на 2,2% нижче за рівень добової давності. BNB залишається під сильнішим тиском — його добове зниження становить близько 5%.

Розпродаж посилився через примусове закриття позицій трейдерів, які торгували з кредитним плечем. За даними CoinGlass, за 24 години ліквідації на крипторинку сягнули приблизно $1,5 млрд, причому основна частина припала на довгі позиції — ставки на подальше зростання цін.

Аналітики пов’язують подальшу динаміку ринку з тим, наскільки швидко Binance зможе відновити довіру користувачів, повернути звичайну роботу сервісів і забезпечити повернення заморожених активів.

Масштаб інциденту також може посилити дискусію про безпеку централізованих криптобірж. Навіть якщо користувачам компенсують збитки, злам такого масштабу створює додаткові ризики для всієї індустрії та може вплинути на готовність інвесторів зберігати значні суми на торгових платформах.

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