Українці масово переходять на «паперове» золото, а срібло продовжують продавати

У вересні 2026 року українці збільшили чистий попит на золото в безпоставочній формі на 63%, тоді як інтерес до фізичного металу майже зник. Водночас населення продовжує активно продавати срібло. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Українці збільшили чистий попит на золото в безпоставочній формі на 63%

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Попит на золото

За підсумками вересня чистий попит населення на безпоставочне золото становив $2,83 млн, що на 63% більше, ніж у серпні ($1,74 млн).

Натомість чистий попит на фізичне золото скоротився до $30 тис. проти $101 тис. місяцем раніше. Це свідчить про те, що обсяги купівлі та продажу фізичного металу практично зрівнялися.

За дев'ять місяців 2026 року тенденція стала ще помітнішою:

Безпоставочне золото: чистий попит зріс більш ніж утричі — до $36,55 млн проти $11,9 млн за аналогічний період 2025 року.

Фізичне золото: чистий попит обвалився на 97,6% — до $116,6 тис. порівняно з $4,85 млн торік.

Українці продовжують продавати срібло

На ринку фізичного срібла зберігається протилежна тенденція. У вересні чистий продаж металу становив $339 тис., збільшившись на 35% порівняно із серпнем. Це найбільший місячний показник із червня 2026 року.

Загалом за дев'ять місяців 2026 року чистий продаж срібла досяг $2,27 млн. Для порівняння, за аналогічний період 2025 року українці, навпаки, придбали срібла на $870 тис. більше, ніж продали.

Що відбувається на ринку

На тлі тиску на світові ціни золота попит на фізичний метал може залишатися слабким. Водночас безпоставочні інструменти зберігають привабливість для частини українців як альтернатива валютним заощадженням, зокрема в доларах США.