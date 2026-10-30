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30 жовтня 2026, 18:00

Дві дитини — ставка 3%: в Україні готують нові пільги для сімей за програмою «єОселя»

З 15 січня в Україні має запрацювати новий механізм програми доступної іпотеки «єОселя». Він передбачає зменшення процентної ставки на 2 відсоткові пункти після народження або усиновлення кожної дитини. Про це розповіла голова парламентського комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк в ефірі «Ранок.LIVE».

З 15 січня в Україні має запрацювати новий механізм програми доступної іпотеки «єОселя».
Нові пільги за програмою «єОселя»
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Наприклад, якщо родина оформлює кредит за базовою ставкою 7%, після народження першої дитини вона знизиться до 5%, а після другої — до 3%. Після завершення пільгового періоду ставка становитиме 6% замість стандартних 10%.

Мінімальна ставка, передбачена новим механізмом, становитиме 0,1%.

Родини зможуть придбати більше житло

Окрім зниження відсотків, нові умови передбачають збільшення допустимої площі або вартості житла на 40%. Це має дати змогу сім'ям обирати квартиру з урахуванням майбутнього поповнення родини, а не лише її нинішнього складу.

Скористатися механізмом зможуть також неповні сім'ї. За словами Шуляк, вікових обмежень для батьків у цій частині програми не передбачено.

Таким чином, нововведення має зробити іпотеку доступнішою для сімей із дітьми: після народження або усиновлення дитини зменшуватиметься кредитне навантаження, а збільшений норматив площі дозволить претендувати на просторіше житло.

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Водночас озвучені умови стосуються запланованого механізму. Для повного розуміння порядку застосування пільг потрібно дочекатися офіційних правил програми, зокрема роз'яснень щодо того, як саме змінюватимуть ставку за вже оформленими кредитами.

Як ми писали: «єОселя»: сколько нужно работать, чтобы накопить на первый взнос


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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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