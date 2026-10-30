Дві дитини — ставка 3%: в Україні готують нові пільги для сімей за програмою «єОселя»

З 15 січня в Україні має запрацювати новий механізм програми доступної іпотеки «єОселя». Він передбачає зменшення процентної ставки на 2 відсоткові пункти після народження або усиновлення кожної дитини. Про це розповіла голова парламентського комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк в ефірі «Ранок .LIVE».

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Наприклад, якщо родина оформлює кредит за базовою ставкою 7%, після народження першої дитини вона знизиться до 5%, а після другої — до 3%. Після завершення пільгового періоду ставка становитиме 6% замість стандартних 10%.

Мінімальна ставка, передбачена новим механізмом, становитиме 0,1%.

Родини зможуть придбати більше житло

Окрім зниження відсотків, нові умови передбачають збільшення допустимої площі або вартості житла на 40%. Це має дати змогу сім'ям обирати квартиру з урахуванням майбутнього поповнення родини, а не лише її нинішнього складу.

Скористатися механізмом зможуть також неповні сім'ї. За словами Шуляк, вікових обмежень для батьків у цій частині програми не передбачено.

Таким чином, нововведення має зробити іпотеку доступнішою для сімей із дітьми: після народження або усиновлення дитини зменшуватиметься кредитне навантаження, а збільшений норматив площі дозволить претендувати на просторіше житло.

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Водночас озвучені умови стосуються запланованого механізму. Для повного розуміння порядку застосування пільг потрібно дочекатися офіційних правил програми, зокрема роз'яснень щодо того, як саме змінюватимуть ставку за вже оформленими кредитами.

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