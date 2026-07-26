«єОселя»: сколько нужно работать, чтобы накопить на первый взнос

Стандартный первый взнос по государственной программе льготной ипотеки «єОселя» составляет от 20% стоимости жилья. Для заемщиков до 25 лет его могут снизить до 10%. В зависимости от города и стоимости недвижимости, на накопление этой суммы украинцам может понадобиться от 8 месяцев до двух лет — при условии, что человек откладывает весь свой заработок. Об этом свидетельствует ежеквартальный отчет рынка недвижимости ЛУН.

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Сколько стоят самые доступные квартиры

По данным аналитиков, «єОселя» остается одним из драйверов продаж строящегося жилья. В то же время, количество предложений от застройщиков, отвечающих условиям программы, постепенно сокращается.

В Киеве медианная стоимость доступной готовой однокомнатной квартиры на первичном рынке составляет 2,5 млн грн.

В Ужгороде аналогичное жилье стоит около 2,4 млн грн. Самые дорогие предложения среди городов Украины зафиксированы во Львове — в среднем 3,1 млн грн.

Сколько нужно откладывать на первый взнос

Чтобы накопить на первый взнос за доступную однокомнатную квартиру, жителю Киева нужно собрать около 383 тыс. грн.

При средней зарплате это почти 11 месяцев работы, если не тратить заработанные средства вообще.

Дольше всего накапливать придется жителям Львова. Там стартовый взнос составляет примерно 838 тыс. грн, что равняется более чем двум годам и трем месяцам среднего заработка.

Меньше времени нужно жителям Запорожья — около 8 месяцев.

Сколько дохода забирают платежи

После оформления кредита главной нагрузкой становится ежемесячный платеж.

Во Львове на обслуживание ипотеки за придется направлять около 83% средней зарплаты. В Ужгороде — 75%.

В Киеве нагрузка ниже — около 34% среднего заработка.

Самая комфортная ситуация выглядит в прифронтовых городах, где ежемесячный платеж по кредиту может забирать 22−30% средней местной зарплаты.

Обновление программы

Как писал «Минфин», с 17 июля обновлены условия госпрограммы єОселя: теперь жилье по льготной ставке смогут приобрести представители более широкого круга заемщиков. По новым кредитам государство будет компенсировать определенным категориям населения часть ставки, так что они будут платить 3% годовых в первые 10 лет и 6% — с 11 года.

На кого распространяются новые условия

участников боевых действий;

лиц с инвалидностью в результате войны;

участников войны;

семьи погибших или умерших ветеранов войны;

семьи погибших или умерших защитников и защитниц Украины.

Право на льготные ставки по ипотеке также получили военнослужащие, призванные из числа резервистов в особый период, и члены их семей. Если они оформили кредит с 11 января по 17 июля 2026 года, льготную ставку при условии соответствия программе применят с даты заключения договора. На другие кредиты, выданные до 17 июля, новые ставки не распространяются.

Новые нормативы площади