Українцям можуть ускладнити користування картками без ідентифікації: що пропонує Нацбанк

Національний банк України пропонує оновити правила використання електронних грошей, зокрема передплачених карток, які можуть видаватися без повної ідентифікації власника. Мета — привести українське регулювання у відповідність до вимог Європейського Союзу та ускладнити використання таких платіжних інструментів для відмивання грошей і фінансування тероризму.

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Ідеться не про звичайні банківські картки, якими українці отримують зарплату, розраховуються в магазинах або знімають готівку. НБУ планує змінити умови користування так званими припейд-картками — платіжними інструментами, на які заздалегідь зараховують гроші.

Що саме пропонує змінити НБУ

Передплачена картка працює за принципом попереднього поповнення: користувач спочатку вносить на неї певну суму, а потім розраховується цими коштами. Такі інструменти можуть бути пов'язані з електронними гаманцями та використовуватися для оплати товарів і послуг.

Особливість, на яку звертає увагу регулятор, — можливість випуску таких карток без повної перевірки особи користувача. Саме для цієї категорії НБУ пропонує оновити умови використання.

Фактично регулятор хоче узгодити українські правила з європейськими вимогами фінансового моніторингу. Вони передбачають запобіжники, які мають обмежувати ризики використання анонімних або недостатньо перевірених платіжних інструментів для незаконних фінансових операцій.

Водночас у повідомленні НБУ не йдеться про запровадження нових обмежень для всіх власників банківських карток. Запропоновані зміни стосуються саме передплачених інструментів і користувачів, які не пройшли належної перевірки емітентом.

Як це відчує звичайний споживач

Для більшості українців, які користуються звичайними картками банків, нічого не має змінитися. Проєкт не передбачає загального перегляду правил оплати карткою, переказів між рахунками чи зняття готівки.

Потенційні зміни стосуватимуться передусім тих, хто користується передплаченими картками без повної ідентифікації. Якщо нові правила ухвалять, умови користування такими інструментами можуть стати суворішими: емітентам доведеться враховувати вимоги фінансового моніторингу та перевіряти дотримання встановлених обмежень.

Тобто користувачам таких карток може знадобитися пройти додаткову перевірку особи або враховувати нові умови проведення операцій. Конкретні ліміти та порядок застосування обмежень потрібно оцінювати за остаточним текстом постанови: у повідомленні НБУ їх не деталізовано.

Є й важливий нюанс: із 24 лютого 2022 року Нацбанк тимчасово зупинив операції з випуску та розповсюдження електронних грошей, а також поповнення електронних гаманців електронними грошима. Тому запропоновані зміни наразі не означають, що українці найближчим часом зіткнуться з новими обмеженнями під час звичайних розрахунків.

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Коли можуть запрацювати нові правила

Поки що НБУ лише виніс проєкт постанови на громадське обговорення. Зауваження та пропозиції до документа регулятор приймає до 11 листопада 2026 року включно.

Після завершення обговорення НБУ має опрацювати пропозиції та вирішити, чи затверджувати документ. Отже, говорити про вже запроваджені зміни або конкретну дату їх початку поки зарано.

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