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30 жовтня 2026, 15:24

На 40% дешевші за NMC: Stellantis переводить електромобілі на нові батареї з 2027 року

Автомобільний концерн Stellantis із 2027 року планує розширити використання дешевших LFP-акумуляторів у своїх електромобілях для європейського ринку. Вони мають замінити частину батарей NMC, що дасть змогу скоротити витрати на виробництво та зробити електрокари доступнішими. Про це повідомляє «Укравтопром».

Автомобільний концерн Stellantis із 2027 року планує розширити використання дешевших LFP-акумуляторів у своїх електромобілях для європейського ринку.
Електромобілі подешевшають
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Про зміну стратегії під час презентації фінансових результатів повідомив генеральний директор Stellantis Антоніо Філоса. За його словами, перехід на LFP охопить багато моделей концерну, однак повного переліку автомобілів поки не оприлюднили.

Які автомобілі можуть отримати нові батареї

Однією з перших моделей, для якої планують використати LFP-акумулятори, може стати електричний Fiat 500e. Очікується, що це допоможе знизити його стартову ціну приблизно до €20 тис. Нині вона становить близько €23,9 тис. на французькому ринку.

Також нову батарейну технологію можуть застосувати в електромобілях Peugeot та інших марок концерну. Водночас Stellantis поки не підтвердив, які саме моделі перейдуть на LFP у 2027 році.

Чим LFP-батареї відрізняються від NMC

LFP — це літій-залізо-фосфатні акумулятори. На відміну від NMC-батарей, у яких використовують нікель, марганець і кобальт, вони не потребують двох останніх дорогих для виробництва металів — нікелю та кобальту.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2025 році LFP-акумулятори в середньому коштували більш ніж на 40% дешевше за NMC у розрахунку на кіловат-годину. Водночас вони мають нижчу енергетичну щільність: за однакової ємності можуть бути важчими або забезпечувати менший запас ходу.

Тому перехід на LFP особливо важливий для доступніших міських і компактних електромобілів, де виробникам потрібно знижувати ціну без надмірного збільшення вартості батареї.

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Де Stellantis вироблятиме акумулятори

Одним із джерел постачання стане спільний завод Stellantis і китайської компанії CATL у Сарагосі, Іспанія. Партнери домовилися інвестувати в проєкт до €4,1 млрд.

Підприємство планують запустити наприкінці 2026 року. Його потенційна виробнича потужність після виходу на повний рівень становитиме до 50 ГВт·год на рік.

Розширення використання LFP-батарей відбуватиметься паралельно із запуском нової модульної автомобільної платформи STLA One, який також запланований на 2027 рік. Вона має охопити автомобілі від компактного до середнього класу та допомогти концерну скоротити виробничі витрати.

Отже, Stellantis розраховує зробити електромобілі конкурентнішими за ціною. Однак фактичне здешевлення залежатиме від конкретної моделі, комплектації та того, наскільки економію на батареях виробник передасть покупцям.

Як ми писали: Toyota RAV4 втратила 22% продажів, а Tesla Model Y стала світовим бестселером: названо 10 найпопулярніших автомобілів світу

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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neverice
neverice
30 жовтня 2026, 17:13
#
LFP прям створені для EV. Вони дешевші, в принципі не горять і абсолютно безпечні, мають в 5 разів більший ресурс (5000 циклів) та без проблем можуть заряджатись до 100%. Бо на NMC насправді, збільшена ємність практично повністю зʼїдається буферами безпеки.
Більше того — LiFePo батарейки радикально екологічніші.
Але є ньюанс — Китай володіє патентами на цей тип батарей. І лише нещодавно закінчилась дія ключових патентів. Але, підозрюю, робити їх за межами Китаю досі не вміють. Власне це і є причиною їх слабкого розповсюдження в EV за межами Китаю.
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