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30 жовтня 2026, 9:53

Toyota RAV4 втратила 22% продажів, а Tesla Model Y стала світовим бестселером: названо 10 найпопулярніших автомобілів світу

Світовий авторинок скорочується, але електрокросовер Tesla Model Y продовжує нарощувати продажі. За підсумками січня — вересня 2026 року він посів перше місце у світовому рейтингу найпопулярніших моделей, випередивши багаторічного лідера Toyota Corolla. Такі дані наводить аналітична компанія Focus2move у рейтингу світового авторинку за моделями.

Світовий авторинок скорочується, але електрокросовер Tesla Model Y продовжує нарощувати продажі.
Tesla Model Y найпопулярніше авто світу
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Які автомобілі стали світовими бестселерами

Загалом за дев'ять місяців у світі продали 62,74 млн нових автомобілів — на 3,2% менше, ніж за аналогічний період торік.

До першої десятки найпопулярніших моделей за підсумками трьох кварталів 2026 року увійшли:

  1. Tesla Model Y — продажі зросли на 8,3%;

  2. Toyota Corolla — знизилися на 3,5%;

  3. Ford F-Series — знизилися на 4,9%;

  4. Toyota RAV4 — знизилися на 22,2%;

  5. Honda CR-V — знизилися на 0,9%;

  6. Chevrolet Silverado — знизилися на 3,7%;

  7. Toyota Camry — зросли на 1,6%;

  8. Hyundai Tucson — зросли на 0,1%;

  9. Kia Sportage — зросли на 0,9%;

  10. Volkswagen Tiguan — зросли на 2%.

Таким чином, Tesla Model Y не просто очолила рейтинг, а й стала однією з небагатьох моделей серед лідерів, продажі яких помітно зростають. Toyota Corolla, яка посіла друге місце, навпаки, втратила 3,5% продажів.

Toyota RAV4 втрачає позиції, а Kia Seltos і пікап Ram зростають

Найбільше падіння серед моделей першої двадцятки зафіксували у Toyota RAV4. За дев'ять місяців її продажі скоротилися на 22,2%, хоча модель залишається на четвертому місці світового рейтингу.

Водночас інші автомобілі Toyota демонструють різну динаміку. Продажі Camry зросли на 1,6%, Yaris — на 2,2%, тоді як Corolla втратила 3,5%, а пікап Hilux — 4,2%.

Серед моделей за межами першої десятки особливо виділяються:

  • Kia Seltos — зростання продажів на 25,8%;

  • Ram Pickup — на 24,7%;

  • Mazda CX-5 — на 16,6%.

Це найкращі результати серед моделей першої двадцятки. Загалом дев'ять із двадцяти автомобілів показали зростання, але воно зосереджене лише в окремих моделях.

Читайте також: Які вживані авто зі США найчастіше купують в Україні: п’ять найпопулярніших моделей

Електромобілі займають дедалі помітніше місце на ринку

Tesla Model Y також очолила рейтинг електрифікованих моделей. Водночас результати Tesla неоднорідні: поки продажі Model Y зросли на 8,3%, попит на Tesla Model 3 скоротився на 13,8%.

За даними Focus2move, загалом електрифікований сегмент світового авторинку зріс на 3,5% від початку року та охопив 19,8% усіх продажів. Тобто він розвивається всупереч загальному скороченню ринку, хоча успіх розподіляється між моделями нерівномірно.

Серед інших електрифікованих автомобілів помітну позитивну динаміку показали BYD Dolphin (+25,9%), BYD Yuan Up (+16,1%) та MG 4 (+193,3%). Особливо стрімкі темпи зростання мають деякі нові китайські моделі, зокрема Li i6 та Fang Cheng Bao Tai 7. Однак такі відсотки можуть пояснюватися низькою базою продажів на старті виходу моделі на ринок.

Рейтинг показує, що навіть у межах одного виробника попит на різні автомобілі може суттєво відрізнятися. Tesla Model Y зростає, тоді як Model 3 втрачає покупців; у Toyota RAV4 різко просідає, хоча Camry та Yaris демонструють невелике зростання. На тлі скорочення світового авторинку дедалі важливішими стають конкурентоспроможність і популярність конкретної моделі, а не лише репутація бренду.

Як ми писали: Світове виробництво автомобілів перевищило 45,9 млн: які країни стали лідерами

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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