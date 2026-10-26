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26 октября 2026, 14:42 Читати українською

Китайские автопроизводители впервые опередили японских в Европе: какие марки захватывают рынок

Китайские автопроизводители впервые опередили японских конкурентов по доле европейского авторынка по итогам полного квартала. В июле-сентябре 2026 года на китайские бренды пришлось 12,7% регистраций новых автомобилей в Европе, в то время как японские производители получили 11,9%. Об этом свидетельствуют предварительные данные исследовательской компании Dataforce, приводимой Japan Times.

Китайские автопроизводители впервые опередили японских конкурентов по доле европейского авторынка по итогам полного квартала.
Китайские автопроизводители опередили японских в Европе
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В сентябре китайские марки установили отдельный рекорд: их доля достигла 14,5% рынка, а количество регистраций выросло на 104% по сравнению с сентябрем прошлого года. Показатели охватывают ЕС, Великобританию, Швейцарию, Норвегию и Исландию.

Еще пять лет назад китайские бренды занимали всего около 1% европейского авторынка. Несмотря на стремительный рост, в целом по региону и дальше доминируют местные производители, в частности Volkswagen и Renault.

Какие китайские марки растут быстрее всего

По предварительным данным Dataforce за сентябрь, наибольший рост среди китайских производителей продемонстрировали:

  • Leapmotor — количество регистраций возросло на 324%, до 14 382 автомобилей;

  • Chery — на 263%;

  • Xpeng — на 229%;

  • Geely Group — на 151%;

  • BYD — на 102%.

Отдельные данные Dataforce, обнародованные европейскими автомобильными изданиями, показывают, что группа Chery стала крупнейшим китайским автопроизводителем в регионе по итогам сентября, опередив владельца марки BYD и SAIC.

Среди конкретных моделей особенно выделяется кроссовер Jaecoo 7. В сентябре он стал самым популярным автомобилем Великобритании, а также вошел в десятку самых популярных моделей Европы. Другая китайская модель — BYD Seal U — заняла 18 место в общем рейтинге европейских продаж за месяц.

Почему китайские автомобили завоевывают Европу

Один из главных факторов роста — популярность гибридов. Покупатели, которые пока не готовы полностью перейти на электромобили из-за стоимости, запаса хода или доступности зарядных станций, все чаще выбирают гибридные модели.

Китайские производители предлагают широкий выбор таких автомобилей по конкурентоспособным ценам и быстро выводят новые модели на рынок. В то же время, более слабый спрос в самом Китае побуждает компании активнее искать покупателей за рубежом.

Особенно успешно китайские марки продвигаются в Великобритании. К примеру, Jaecoo 7 возглавлял рейтинг продаж страны в марте и сентябре 2026 года. В Германии же доля китайских брендов остается значительно ниже — около 6% регистраций в сентябре.

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Смогут ли пошлины остановить экспансию Китая

Европейский Союз уже ввел дополнительные пошлины на электромобили китайского производства, объясняя это, в частности, влиянием государственных субсидий на конкуренцию. Однако эти ограничения не распространяются на обычные и подзаряжаемые гибриды, что позволяет китайским производителям наращивать продажи в этих сегментах.

В октябре ЕС и Китай также предварительно договорились о механизме ограничения быстрого роста импорта китайских гибридов. Как это повлияет на будущие продажи, пока неизвестно.

Китайские компании параллельно готовятся локализовать производство в Европе. Chery планирует развивать производство в Барселоне, BYD близится к завершению строительства завода в Венгрии, а Leapmotor уже производит кроссовер B10 на заводе Stellantis в испанской Сарагосе.

Это может помочь китайским брендам снизить зависимость от импорта готовых автомобилей и укрепить позиции на европейском рынке даже при усилении торговых ограничений.

Как мы писали: ЕС просит Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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