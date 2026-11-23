За підсумками січня — вересня 2026 року китайські автовиробники випередили японських конкурентів за часткою продажів нових автомобілів у 39 із 93 досліджених країн. Закордонні продажі китайських компаній зросли на 51% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 4,34 млн автомобілів. Про це повідомляє Nikkei з посиланням на дослідження Mobility Global.

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Де китайські авто випередили японські

Протягом перших дев'яти місяців року китайські виробники вийшли вперед на 14 нових для них ринках, з яких вісім розташовані в Європі.

Одним із найбільших досягнень стало випередження японських брендів у Німеччині — найбільшому автомобільному ринку Європи.

У Німеччині частка китайських автовиробників збільшилася на 2 відсоткові пункти — до 6%. Водночас частка японських компаній скоротилася до 5%.

В Італії китайські бренди зайняли вже 12% ринку, наростивши свою присутність на 6 відсоткових пунктів. Значний внесок у це зростання зробила компанія Leapmotor, продажі електромобілів якої в країні збільшилися в 11 разів.

За межами Європи помітне зростання продемонструвала Бразилія. Частка китайських автомобілів там досягла 19%, збільшившись на 10 відсоткових пунктів. Зокрема, цьому сприяло розширення присутності BYD та розвиток місцевого виробництва.

Чому японські бренди втрачають позиції

Однією з причин зростання китайських автовиробників є підвищення попиту на електромобілі та гібриди. Китайські компанії активно розширюють модельні ряди та пропонують автомобілі за конкурентними цінами.

Водночас високі світові ціни на нафту стимулюють частину покупців відмовлятися від традиційних бензинових автомобілів.

Конкуренція посилюється навіть у Південно-Східній Азії, де японські виробники десятиліттями зберігали сильні позиції.

За дев'ять місяців частка японських брендів у регіоні скоротилася на 6 відсоткових пунктів — до 54%. Натомість китайські компанії збільшили свою присутність на 7 відсоткових пунктів — до 18%.

Попри це, японські автовиробники продовжують випереджати китайських у 54 із 93 досліджених країн, зокрема на ринках США та Індії.

Китай посилює експансію

Як раніше писав «Мінфін», за підсумками третього кварталу 2026 року китайські автовиробники вперше випередили японських за часткою європейського авторинку протягом повного кварталу.

У липні — вересні китайські бренди забезпечили 12,7% реєстрацій нових автомобілів у Європі, тоді як японські отримали 11,9%. У вересні частка китайських марок сягнула 14,5%, а кількість реєстрацій зросла на 104% у річному вимірі.

Китайські компанії також активно розвивають виробництво безпосередньо в Європі. Зокрема, BYD розбудовує завод в Угорщині, Chery працює над виробничим проєктом в Іспанії, а Leapmotor розвиває випуск автомобілів у співпраці зі Stellantis.

Локалізація виробництва може допомогти китайським брендам зменшити залежність від імпорту готових автомобілів і частково пом'якшити вплив європейських мит. Для японських виробників посилення конкуренції означає не лише ризик скорочення продажів, а й можливе зниження завантаження заводів, прибутковості та доходів від сервісного обслуговування і продажу запчастин.