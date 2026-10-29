Трамп монетизує свої дописи: Bloomberg і трейдери платитимуть до $100 000 на місяць за швидший доступ до Truth Social

Соцмережа Truth Social, пов’язана з президентом США Дональдом Трампом, продає фінансовим компаніям швидший доступ до його дописів, які здатні впливати на фондові, валютні та сировинні ринки. За даними Reuters, платними клієнтами сервісу стали Bloomberg і дві компанії, що спеціалізуються на високочастотній торгівлі, — Susquehanna International Group та Jump Trading.

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Сервіс Truth API дає змогу отримувати повідомлення приблизно на 50 мілісекунд швидше, ніж звичайні користувачі. За інформацією джерел Reuters, доступ коштує від $60 тис. до $100 тис на місяць. Самі компанії не прокоментували укладення угод, а Trump Media, материнська компанія Truth Social, назвала повідомлення Reuters такими, що ґрунтуються на оманливій інформації, та послалася на конфіденційність клієнтів.

На чому заробляє Truth Social

У липні 2026 року Trump Media оголосила про запуск Truth API — платного сервісу, який надає фінансовим установам доступ до дописів найвпливовіших акаунтів Truth Social у форматі, придатному для автоматизованої обробки.

Раніше трейдинговим компаніям доводилося самостійно відстежувати публікації або використовувати сторонні інструменти для збору даних. Новий сервіс передає повідомлення безпосередньо через програмний інтерфейс (API), що дає змогу швидше отримувати їх і передавати торговим алгоритмам.

Для Trump Media це нове джерело регулярного доходу. Компанія розраховує продавати доступ фінансовим організаціям, для яких швидкість отримання інформації має комерційну цінність. За даними Reuters, у серпні Trump Media повідомляла інвесторам про понад 10 угод із клієнтами, хоча Reuters не змогло незалежно підтвердити їхню кількість.

Інтерес компаній пояснюється просто: якщо допис президента здатний за секунди змінити очікування щодо тарифів, війни чи економічної політики, трейдери хочуть отримати його раніше за конкурентів. Алгоритми можуть автоматично аналізувати текст, визначати потенційний вплив на активи й надсилати торгові заявки майже миттєво.

Чи можна вважати дописи Трампа інсайдом

У юридичному сенсі сам по собі допис у відкритій соцмережі не є інсайдерською інформацією: після публікації він доступний широкій аудиторії. Для класичної інсайдерської торгівлі ключове значення має використання суттєвої непублічної інформації, яка може вплинути на ціну цінних паперів.

Проте в ситуації з Truth API виникає інша проблема — нерівний доступ до публічної інформації. Якщо платні клієнти отримують повідомлення швидше, ніж пересічні користувачі, вони можуть встигнути відреагувати на ринок раніше за інших.

Компанія стверджує, що сервіс передає дописи після їхньої публікації, а не до неї. Тобто йдеться не про офіційно заявлений продаж секретних повідомлень президента, а про швидшу доставку вже оприлюднених даних.

Водночас Reuters повідомляє, що сенатори-демократи Елізабет Воррен та Адам Шифф зверталися до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) із проханням перевірити законність цієї практики. Окремо організація Freedom of the Press Foundation і видання The Intercept подали позов, намагаючись заборонити продаж прискореного доступу до дописів президента про державну політику. Позивачі вважають, що така модель створює нерівні умови доступу до важливої суспільної інформації.

Отже, називати сам сервіс доведеним механізмом інсайдерської торгівлі було б передчасно. Однак він створює перевагу для тих, хто може платити за швидкість, і порушує питання про межу між комерційною послугою та монетизацією доступу до інформації, пов’язаної з державною владою.

Коли дописи Трампа справді впливали на ринки

Реакція ринків на заяви президента — не теоретичний сценарій. Reuters та інші медіа наводять кілька прикладів, коли публікації Трампа супроводжувалися різкими змінами цін.

9 квітня 2025 року — пауза в митах. Після того як Трамп оголосив у Truth Social про 90-денну паузу для значної частини нових мит США, основні американські фондові індекси різко пішли вгору. Інвестори сприйняли повідомлення як сигнал, що торговельна напруга може послабитися.

Квітень 2026 року — повідомлення про перемир’я з Іраном. Після допису Трампа про припинення вогню ціни на нафтові ф’ючерси знизилися. Ринок очікував, що зменшення ризику ескалації може полегшити постачання нафти й послабити загрозу перебоїв.

Допис про Palantir. У квітні 2026 року Трамп позитивно відгукнувся про компанію Palantir Technologies, згадавши її біржовий символ. Після публікації акції компанії різко зросли.

Похвала Intel. Ще один допис Трампа про успіхи Intel супроводжувався негайним зростанням її акцій у позабіржових торгах після закриття основної сесії.

Ці приклади показують, що ринкове значення мають не лише офіційні рішення, а й повідомлення, які змінюють очікування інвесторів. Проте збіг у часі не доводить, що кожен рух ціни спричинив саме допис: на ринки одночасно впливають інші новини, економічні дані та дії великих учасників.

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Чому навіть 50 мілісекунд можуть коштувати тисячі доларів

Високочастотні трейдери використовують автоматизовані системи, які аналізують новини та виконують операції за частки секунди. Для звичайного інвестора різниця між отриманням повідомлення о 12:00:00,050 і о 12:00:00,100 може бути непомітною. Для алгоритму, який працює з великими обсягами активів, це може бути важливо.

Наприклад, якщо президент повідомляє про перемир’я, алгоритм може швидко оцінити, що ризик перебоїв із постачанням нафти знизився, і продати нафтові ф’ючерси. Якщо ж оголошуються нові тарифи, система може миттєво змінити позиції в акціях компаній, залежних від міжнародної торгівлі.

Це не гарантує прибутку: алгоритм може неправильно інтерпретувати повідомлення, ринок може відреагувати інакше, а конкурентні системи — спрацювати майже одночасно. Однак у високочастотній торгівлі навіть коротка перевага в швидкості може мати комерційну цінність.

Є й конфлікт інтересів: родинний траст Трампа володіє приблизно 41% акцій Trump Media, а сам президент є його бенефіціаром. Отже, комерційний успіх сервісу потенційно впливає на вартість активу, з яким він пов’язаний. Саме тому продаж швидшого доступу до дописів чинного президента викликав питання не лише про ринкову конкуренцію, а й про етику використання президентського статусу.

Таким чином, Truth API продає не гарантований прибуток і не обов’язково секретну інформацію, а швидкість отримання потенційно важливих повідомлень. Для великих торгових компаній це може бути інструментом конкурентної переваги, тоді як для регуляторів головне питання — чи не створює така модель неприйнятної нерівності доступу до інформації, яка впливає на фінансові ринки.

Як ми писали: Статки Трампа зросли на $2,7 мільярда після перемоги на виборах — Forbes