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29 жовтня 2026, 15:18

7002 BTC вартістю $562 млн під загрозою: програміст має лише дві спроби, щоб отримати доступ

Програміст Стефан Томас має лише дві спроби, щоб згадати пароль до зашифрованого USB-накопичувача IronKey, на якому зберігаються ключі від криптогаманця з 7002 біткоїнами. Про це пише Shark. Якщо він десятий раз введе неправильний пароль, пристрій має безповоротно заблокувати доступ до даних.

Програміст Стефан Томас має лише дві спроби, щоб згадати пароль до зашифрованого USB-накопичувача IronKey, на якому зберігаються ключі від криптогаманця з 7002 біткоїнами.
Програмыст може втратити 7002 BTC
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За оцінкою близько $80 тис. за біткоїн, ці активи коштують приблизно $562 млн, однак їхня доларова вартість змінюється разом із ринковою ціною криптовалюти.

Як програміст втратив доступ до біткоїнів

У 2011 році Томас отримав 7002 BTC як винагороду за створення короткого освітнього відео «What Is Bitcoin?», у якому пояснював принцип роботи криптовалюти. Тоді біткоїн коштував лише кілька доларів, тому отримана сума оцінювалася в кілька тисяч доларів.

Приватні ключі від криптогаманця програміст зберіг на зашифрованому накопичувачі IronKey. Пароль він записав на аркуші паперу, але згодом загубив його. Дві інші резервні копії гаманця також були втрачені.

Томас намагався відновити пароль, перебираючи знайомі комбінації, але використав уже вісім із десяти дозволених спроб. Тепер кожна наступна помилка наближає його до остаточної втрати доступу до ключів.

Чи можна зламати накопичувач

У 2023 році видання WIRED розповіло про компанію з кібербезпеки Unciphered, яка заявила, що розробила метод обходу обмеження кількості спроб для певної старої моделі IronKey. Фахівці продемонстрували технологію на тестовому пристрої, відновивши пароль після величезної кількості спроб.

Компанія запропонувала допомогу Томасу, однак він відмовився. За його словами, він уже домовився про співпрацю з двома іншими командами, які мали працювати над відновленням доступу. Але у жовтні 2023 року успішно розблокувати його накопичувач не вдалося.

За даними видання, пристрій зберігали у захищеному сховищі у Швейцарії. Утім, немає підстав стверджувати, що фахівці вже відновили доступ до біткоїнів.

Важливо розрізняти самі біткоїни та ключі для доступу до них. Криптовалюта не зберігається фізично на USB-накопичувачі: інформація про неї існує в блокчейні, а приватні ключі дають змогу розпоряджатися відповідними активами.

Якщо накопичувач безповоротно зітре дані після десятої невдалої спроби, Томас може назавжди втратити доступ до своїх 7002 BTC. Це не означає, що біткоїни зникнуть із блокчейну, — вони залишаться там, але без доступу до приватних ключів розпорядитися ними буде неможливо.

Читайте також: Майже $150 млн ліквідацій за дві години: чому біткоїн ризикує впасти ще нижче


Історія Томаса демонструє один із ризиків самостійного зберігання криптовалют: на відміну від традиційного банківського рахунку, тут може не бути служби підтримки, яка просто скине забутий пароль. Тому фахівці радять заздалегідь подбати про безпечні резервні копії ключів і фраз відновлення та зберігати їх у кількох захищених місцях.

Як ми писали: Біткоїн падає після рішення ФРС: чому крипторинок не зміг продовжити зростання

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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