Майже $150 млн ліквідацій за дві години: чому біткоїн ризикує впасти ще нижче

Біткоїн опустився до району $79 600 і намагається втримати психологічну позначку $80 000. Про це пише Cointelegraph. На крипторинок тиснуть побоювання щодо подальшої політики Федеральної резервної системи США, розпродажі на фондових ринках і примусове закриття позицій трейдерів.

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Біткоїн увійшов в останній тиждень місяця під тиском одразу кількох чинників: очікувань щодо рішення ФРС, корпоративної звітності великих технологічних компаній і нових макроекономічних даних США.

Якщо ціна залишиться поблизу поточного рівня, жовтень може завершитися для BTC зі збитком близько 4%, а традиційне осіннє ралі, відоме як Uptober, не відбудеться другий рік поспіль.

Чому біткоїн втрачає підтримку $80 000

Одним із головних чинників невизначеності залишається монетарна політика США. Ринки очікують, що на засіданні 28 жовтня ФРС збереже ставку в діапазоні 3,75−4%. Водночас інвестори стежитимуть за коментарями голови регулятора, оскільки вони можуть дати сигнали щодо подальшої траєкторії ставок.

Додатковий ризик — висока ціна на нафту. Brent напередодні сягала $117 за барель, після чого знизилася приблизно до $110. Тривале подорожчання енергоносіїв може ускладнити боротьбу з інфляцією та обмежити можливості для пом'якшення монетарної політики.

На фондових ринках також зберігається напруженість. Південнокорейський індекс KOSPI 26 жовтня знизився на 1,5%, а інвестори готувалися до звітів великих американських технологічних компаній. Microsoft і Alphabet мали оприлюднити результати в середу, 28 жовтня, а Amazon та Intel — у четвер, 29 жовтня.

Того ж четверга ринок очікував на дані про ВВП США за третій квартал та індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE) — один із ключових показників інфляції для ФРС. Ці дані можуть вплинути на очікування щодо процентних ставок, а отже, і на попит на ризикові активи.

Ліквідації посилили падіння BTC

Тиск на біткоїн посилили операції з кредитним плечем. За даними CoinGlass, упродовж приблизно двох годин у суботу було ліквідовано довгі позиції на майже $150 млн, коли ціна BTC опустилася до $79 145.

Ліквідація відбувається, коли біржа примусово закриває позицію трейдера через недостатню маржу. Коли одночасно закривається багато ставок на зростання, це створює додатковий тиск на ціну.

Водночас у районі $79 300, за даними карти ліквідацій і заявок, зосереджувався обсяг заявок на купівлю приблизно на $73 млн. Пропозиція на продаж була сконцентрована поблизу $81 000. Ці рівні можуть стати важливими орієнтирами для короткострокового руху біткоїна, хоча самі по собі не гарантують розвороту.

Чому Uptober може завершитися в мінусі

Назва Uptober виникла через історичну схильність біткоїна зростати в жовтні. За даними CoinGlass, із 2010 року середня дохідність BTC у цьому місяці становила 26,1%. Проте сезонність не гарантує зростання щороку.

У жовтні 2025 року біткоїн втратив близько 3,9%, а в листопаді падіння продовжилося — ще на 17,5%. Тепер криптовалюта ризикує повторити негативний жовтневий сценарій: якщо ціна залишиться поблизу $80 000 до кінця місяця, місячна дохідність буде від'ємною приблизно на 4%.

Криптоаналітик і засновник Into the Cryptoverse Бенджамін Коуен також скептично оцінює перспективи відновлення. Він назвав попередні підйоми біткоїна до $87 000 наприкінці вересня та на початку жовтня хибними сигналами зростання й очікує подальшої слабкості ринку до кінця року.

За даними Cointelegraph, зона $87 000 залишається важливим рівнем опору: поблизу неї розташовані річне відкриття 2026 року на $87 490 і 20-місячна ковзна середня на $87 165.

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Чого чекати від біткоїна далі

Найближчий напрямок руху BTC залежатиме від того, чи зможуть покупці втримати район $79 000-$80 000 і повернути ціну вище $81 000. Відновлення попиту може допомогти біткоїну відіграти частину втрат. Якщо ж підтримка не втримається, посилиться ризик подальшого зниження.

У середньостроковій перспективі важливими залишатимуться рішення ФРС, інфляційні дані США, ціни на нафту та настрої інвесторів щодо технологічних акцій. Наразі ринкова картина свідчить про слабкий імпульс до зростання, тому Uptober ризикує завершитися невдало. Водночас остаточний результат жовтня залежатиме від руху ціни в останні дні місяця.

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