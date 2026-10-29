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29 жовтня 2026, 10:56

Біткоїн падає після рішення ФРС: чому крипторинок не зміг продовжити зростання

Рішення Федеральної резервної системи США залишити процентні ставки без змін не підтримало зростання біткоїна: після спроби піднятися вище криптовалюта знову опинилася під тиском продавців. За останні 24 години BTC втратив 1,27% і торгується поблизу $79 800, тоді як ширший крипторинок просів на 1,47%.

Рішення Федеральної резервної системи США залишити процентні ставки без змін не підтримало зростання біткоїна: після спроби піднятися вище криптовалюта знову опинилася під тиском продавців.
Біткоїн падає після рішення ФРС
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Ще до оголошення рішення ФРС біткоїн намагався відновитися та подолати вищий ціновий рівень, однак покупцям не вдалося закріпити зростання. Ринок увійшов у період рішення американського центробанку та звітності великих компаній без достатнього імпульсу для стійкого руху вгору.

Чому біткоїн не зміг продовжити зростання

ФРС зберегла ставку в діапазоні 3,75−4% річних. Рішення ухвалили десятьма голосами проти двох: двоє членів комітету виступили за підвищення ставки на 0,25 відсоткового пункту. Регулятор пояснив, що інфляція залишається підвищеною, тому для визначення подальшого курсу монетарної політики потрібні додаткові дані.

Ринок загалом очікував збереження ставки, тому саме рішення не стало несподіванкою. Інвестори стежили за сигналами щодо подальшої політики ФРС: перспективи ставок впливають на привабливість ризикових активів, зокрема криптовалют. Якщо вартість запозичень залишається високою, а пом’якшення монетарної політики відкладається, біткоїну складніше отримати додатковий імпульс для зростання.

Додатковим фактором став технічний опір. Ще до оголошення рішення біткоїн не зміг закріпитися вище $81 700, а його 50-денна ковзна середня — близько $81 831 — стримувала подальше зростання. Після невдалої спроби подолати цей рівень ціна розвернулася вниз.

Читайте також: Біткоїн пробив психологічну позначку $80 000, але відіграв падіння: що відбувається з крипторинком

Де біткоїн може знайти підтримку

За даними аналітичної платформи Glassnode, на рівні $80 000 у книзі заявок Binance залишалося близько $3,4 млн заявок на купівлю. Водночас у діапазоні $78 000−79 000 зосереджувалося приблизно $42 млн заявок — проти $24 млн у середині жовтня. Це може свідчити про потенційно сильнішу зону попиту нижче поточної ціни, хоча самі заявки не гарантують, що покупці справді викуплять падіння.

Таким чином, крипторинок зустрів рішення ФРС з ослабленим висхідним імпульсом. Найближча увага трейдерів зосереджена на тому, чи зможе біткоїн утримати район $79 000−80 000 і повернутися вище $81 000. Додатковий вплив на настрої можуть мати звітності великих технологічних компаній та нові сигнали американського центробанку щодо інфляції й майбутніх ставок.

Як ми писали: Майже $150 млн ліквідацій за дві години: чому біткоїн ризикує впасти ще нижче

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Skeptik777
Skeptik777
29 жовтня 2026, 11:19
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Хрестики-нолики… закінчилася ейфорія. Цифрове ніщо вже не тке цікаве.
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