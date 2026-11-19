У четвер, 19 листопада, середній курс долара втратив 10 копійок у купівлі та 9 копійок у продажу. Курс євро втратив 19 копійок у купівлі та 18 копійок у продажу.

У четвер, 19 листопада, середній курс долара втратив 10 копійок у купівлі та 9 копійок у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,09−45,74 грн. Євро купують за 49,51 грн, а продають за 50,39 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,50−45,70 грн, євро — 50,20−50,55 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 45,07−45,12 грн. Торги з євро проходять на рівні 49,51−49,55 грн.

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