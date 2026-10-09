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9 жовтня 2026, 10:17

Закон проти дроп-карток наблизився до ухвалення: що хочуть змінити у Кримінальному кодексі

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт № 16013, який посилює кримінальну відповідальність за незаконні операції з платіжними картками та банківськими рахунками.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт № 16013, який посилює кримінальну відповідальність за незаконні операції з платіжними картками та банківськими рахунками.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо пропонують змінитиЗаконопроєкт передбачає зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України.
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► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що пропонують змінити

Законопроєкт передбачає зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України. Зокрема, пропонується запровадити окрему статтю 200¹ КК України про відповідальність за передавання, отримання, придбання, зберігання та інше набуття платіжних інструментів і даних доступу до рахунків із метою вчинення шахрайства або іншого кримінального правопорушення.

Ідеться, зокрема, про так звані дроп-картки. Дропами називають людей, які передають свої банківські картки, рахунки або доступ до них іншим особам, щоб ті могли проводити перекази та приховувати походження незаконно отриманих коштів.

За даними Верховної Ради, використання таких рахунків стало частиною інфраструктури шахрайських, кіберзлочинних та інших незаконних схем. Законопроєкт також передбачає оновлення кримінальної відповідальності за незаконні операції з платіжними інструментами та відповідні процесуальні зміни.

Читайте також: Не ставайте дропом: як захистити свій рахунок і куди повідомляти про підозрілі вакансії

Мотив має значення

Водночас сам факт передавання картки не означатиме автоматичної кримінальної відповідальності за новою статтею: запропонована норма стосується дій, метою яких є вчинення шахрайства або іншого злочину.

Законопроєкт має наблизити українське законодавство до вимог директиви ЄС щодо боротьби з шахрайством і підробленням безготівкових платіжних засобів.

Як ми писали, Кіберполіція розробила законопроєкт, що запроваджує кримінальну відповідальність для дропів — ЄМА

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
brigadirius
brigadirius
9 жовтня 2026, 12:05
#
Раніше менти наркоту чи зброю підкидали, тепер будуть підкидати банківську картку.
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