У NovaPay новий керівник роздрібного бізнесу — ним став Олег Спірін, який раніше очолював e-commerce напрям VARUS та розвивав онлайн-платформу Varus.ua. Його перехід від роздрібного онлайн-бізнесу до фінансово-платіжної компанії відбувається на тлі активного розвитку цифрових сервісів, доставки та маркетплейс-моделей в Україні. Про це повідомляє «Асоціація ритейлерів України»

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Що Спірін зробив у VARUS

Олег Спірін приєднався до VARUS у серпні 2017 року. Спочатку він відповідав за програму лояльності, клієнтську підтримку та аналітику, згодом очолив напрям роботи з даними, а у травні 2020 року став директором з електронної комерції.

У 2020 році команда за три тижні запустила першу версію онлайн-магазину, який згодом перетворився на Varus.ua.

За час його роботи розвивали власну кур'єрську службу, доставку через партнерів, даркстор, маркетплейс та рекламну платформу Retail Media Platform. У службі підтримки також запровадили ШІ-агента, який, за словами Спіріна, самостійно обробляє близько 40% звернень у чаті та голосовому каналі.

У 2025 році Varus.ua отримав операційну самостійність із власними командами, ІТ, маркетингом і логістикою. Спірін повідомляв, що за два роки частка онлайн-бізнесу на ринку зросла більш ніж утричі, а у третьому кварталі 2026 року платформа досягла операційного прибутку.

Які результати Varus.ua показав у 2026 році

За даними, наведеними в повідомленні про зміну керівництва, у першому півріччі 2026 року товарообіг Varus.ua зріс на 68% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Кількість замовлень збільшилася на 55%, а база активних клієнтів — на 42%.

Наступним етапом розвитку онлайн-платформи стане масштабування маркетплейсу. Компанія планує залучати більше партнерів, розширювати асортимент і дозволити покупцям замовляти більше товарів в одному кошику. Паралельно команда працюватиме над доступністю сервісу та стабільністю його роботи в умовах зростання навантаження.

16 листопада Спірін повідомив про завершення роботи у VARUS після дев'яти років. Керівництво Varus.ua він передав Валентині Комаровій, яка раніше відповідала за маркетинг та інновації онлайн-напряму.

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Що Спірін розвиватиме у NovaPay

У NovaPay Спірін відповідатиме за розвиток роздрібного бізнесу, збільшення клієнтської бази та активності користувачів, а також за продукти й цифрові сервіси для приватних клієнтів. До його обов'язків входитиме і фінансова результативність роздрібного напряму.

За словами нового керівника, мета — створити фінансові сервіси, які охоплюватимуть повсякденні потреби людей, від покупок до заощаджень та інвестицій, і будуть доступними як через смартфон, так і у фізичних точках обслуговування.

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