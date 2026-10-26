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26 жовтня 2026, 20:23

Топ-5 новин за понеділок: Корецький про ФОПів і контрабанду, долар по 46 грн та чи зможе ШІ зламати біткоїн

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Чи зможе ШІ зламати біткоїн раніше за квантовий комп’ютер

Поки крипторинок готується до «судного дня» квантових комп’ютерів, почала формуватися інша загроза. Рекордні математичні відкриття штучного інтелекту змусили експертів заговорити про новий ризик — математичний прорив, який може обійти звичний захист цифрових активів значно раніше, ніж повноцінно запрацюють квантові машини. Мінфін вирішив розібратися, чому свіжі публікації OpenAI налякали криптоспільноту, чим сценарій із ШІ відрізняється від квантової атаки та що буде з вашими грошима, якщо звична криптографія дасть тріщину.

Нові пастки для бронювання: освіта, наука й медіа поза списком

Оновлений проєкт постанови про бронювання працівників став м’якшим порівняно з редакцією від 9 жовтня, однак передбачає нові обмеження для окремих підприємств. На це звертає увагу народний депутат Ярослав Железняк. Водночас документ поки не є фінальним: остаточного тексту постанови немає.

Воркшоп «AI та інвестиції 2.0» від Академії Мінфін: як аналізувати фондовий ринок за допомогою AI

На воркшопі «AI та інвестиції 2.0» розберемо з практичного боку, як використовувати штучний інтелект для роботи з фондовим ринком — від пошуку компаній та ETF до аналізу ризиків і побудови інвестиційних сценаріїв. Розповідаємо детальніше про програму та вартість участі.

Контрабанда, ФОПи та ухилення від податків: Корецький назвав пріоритети боротьби з тіньовою економікою

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив про масштабні зловживання з використанням ФОПів і контрабанду під виглядом гуманітарної допомоги та анонсував посилення боротьби з ухиленням від сплати податків, нелегальним обігом електронних сигарет і махінаціями в гральному бізнесі. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Долар по 46 грн і військові облігації: економіст порадив українцям, куди вкладати гроші

Коливання валютного курсу змушують українців замислюватися, як зберегти заощадження і не втратити їх через знецінення гривні. Інвестиційний банкір Сергій Фурса в інтервʼю Євгенії Кутновій пояснив, за яких умов гривня може залишатися відносно стабільною, а також назвав інструменти для збереження заощаджень.

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Джерело: Мінфін
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