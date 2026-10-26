Нові пастки для бронювання: освіта, наука й медіа поза списком

Оновлений проєкт постанови про бронювання працівників став м’якшим порівняно з редакцією від 9 жовтня, однак передбачає нові обмеження для окремих підприємств. На це звертає увагу народний депутат Ярослав Железняк. Водночас документ поки не є фінальним: остаточного тексту постанови немає.

Як можуть змінити квоти на бронювання

У доопрацьованому проєкті передбачені такі зміни:

ОПК та енергетика. Квоту бронювання пропонують підвищити з 85% до 95%. За наведеним аналізом, бронювання має поширюватися на всіх працівників, залучених до виробництва, хоча чинний рівень для них становить 100%.

Теплопостачання та водоканали. Окрему норму бронювання на рівні 60% прибрали. Залишається квота 75%.

Розрахунок квоти 50%. До бази для розрахунку знову включатимуть працівників, які вже мають відстрочку.

Заборгованість із зарплати. Борги, що виникли через невиплати з державного або місцевого бюджету, пропонують не враховувати як підставу для обмежень.

Центр зможе розглядати звернення у визначені строки

У проєкті передбачили часові рамки для розгляду питань щодо бронювання через відповідний Центр. Звичайний строк становитиме до одного місяця, а невідкладні звернення мають розглядати протягом семи днів.

Чинні статуси критично важливих підприємств і встановлені ліміти бронювання мають зберігатися до завершення строку їхньої дії. Водночас для таких статусів передбачають перевірку після зміни правил.

Кому може стати складніше отримати бронювання

Одна з головних змін — закритий перелік із 13 галузей, представники яких зможуть претендувати на відповідний статус за визначеним механізмом. Освіта, наука, сфера послуг і медіа до цього списку не потрапили. Для них залишається можливість звернення через Центр.

Для донорських організацій і проєктів міжнародної технічної допомоги пропонують установити обмеження: не більш як сім заброньованих осіб на один проєкт.

Ще один ризик стосується підприємств, які вже мають статус критично важливих. Усі чинні статуси планують перевірити протягом 10 днів. Якщо підприємство більше не відповідатиме встановленим критеріям, його статус можуть скасувати.

Читайте також: КМУ не скасує постанову щодо бронювання: Корецький назвав, кого нові правила не торкнуться

Статус можуть скасувати за рекомендацією Центру

У проєкті зберегли можливість скасування статусу критично важливого підприємства за рекомендацією Центру. Водночас формулювання змінили: така рекомендація «є підставою для розгляду». Зокрема, питання можуть розглядати після звернень правоохоронних органів.

Отже, доопрацьований проєкт пом’якшує окремі правила бронювання, але водночас посилює контроль за критично важливими підприємствами, звужує перелік галузей для отримання статусу за визначеною процедурою та встановлює додаткові обмеження для донорських проєктів.

Як ми писали: Бронювання поєднають з виконанням мобілізаційних зобов’язань: Корецький про мету уряду