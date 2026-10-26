Нові пастки для бронювання: освіта, наука й медіа поза списком

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 жовтня 2026, 11:53

Нові пастки для бронювання: освіта, наука й медіа поза списком

Оновлений проєкт постанови про бронювання працівників став м’якшим порівняно з редакцією від 9 жовтня, однак передбачає нові обмеження для окремих підприємств. На це звертає увагу народний депутат Ярослав Железняк. Водночас документ поки не є фінальним: остаточного тексту постанови немає.

Оновлений проєкт постанови про бронювання працівників став м’якшим порівняно з редакцією від 9 жовтня, однак передбачає нові обмеження для окремих підприємств.
Нові пастки для бронювання
Додати як бажане джерело в Google

Як можуть змінити квоти на бронювання

У доопрацьованому проєкті передбачені такі зміни:

  • ОПК та енергетика. Квоту бронювання пропонують підвищити з 85% до 95%. За наведеним аналізом, бронювання має поширюватися на всіх працівників, залучених до виробництва, хоча чинний рівень для них становить 100%.

  • Теплопостачання та водоканали. Окрему норму бронювання на рівні 60% прибрали. Залишається квота 75%.

  • Розрахунок квоти 50%. До бази для розрахунку знову включатимуть працівників, які вже мають відстрочку.

  • Заборгованість із зарплати. Борги, що виникли через невиплати з державного або місцевого бюджету, пропонують не враховувати як підставу для обмежень.

Центр зможе розглядати звернення у визначені строки

У проєкті передбачили часові рамки для розгляду питань щодо бронювання через відповідний Центр. Звичайний строк становитиме до одного місяця, а невідкладні звернення мають розглядати протягом семи днів.

Чинні статуси критично важливих підприємств і встановлені ліміти бронювання мають зберігатися до завершення строку їхньої дії. Водночас для таких статусів передбачають перевірку після зміни правил.

Кому може стати складніше отримати бронювання

Одна з головних змін — закритий перелік із 13 галузей, представники яких зможуть претендувати на відповідний статус за визначеним механізмом. Освіта, наука, сфера послуг і медіа до цього списку не потрапили. Для них залишається можливість звернення через Центр.

Для донорських організацій і проєктів міжнародної технічної допомоги пропонують установити обмеження: не більш як сім заброньованих осіб на один проєкт.

Ще один ризик стосується підприємств, які вже мають статус критично важливих. Усі чинні статуси планують перевірити протягом 10 днів. Якщо підприємство більше не відповідатиме встановленим критеріям, його статус можуть скасувати.

Читайте також: КМУ не скасує постанову щодо бронювання: Корецький назвав, кого нові правила не торкнуться

Статус можуть скасувати за рекомендацією Центру

У проєкті зберегли можливість скасування статусу критично важливого підприємства за рекомендацією Центру. Водночас формулювання змінили: така рекомендація «є підставою для розгляду». Зокрема, питання можуть розглядати після звернень правоохоронних органів.

Отже, доопрацьований проєкт пом’якшує окремі правила бронювання, але водночас посилює контроль за критично важливими підприємствами, звужує перелік галузей для отримання статусу за визначеною процедурою та встановлює додаткові обмеження для донорських проєктів.

Як ми писали: Бронювання поєднають з виконанням мобілізаційних зобов’язань: Корецький про мету уряду

Додати як бажане джерело в Google
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 53 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами