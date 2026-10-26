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26 жовтня 2026, 16:50

Воркшоп «AI та інвестиції 2.0» від Академії Мінфін: як аналізувати фондовий ринок за допомогою AI

На воркшопі «AI та інвестиції 2.0» розберемо з практичного боку, як використовувати штучний інтелект для роботи з фондовим ринком — від пошуку компаній та ETF до аналізу ризиків і побудови інвестиційних сценаріїв. Розповідаємо детальніше про програму та вартість участі.

На воркшопі «AI та інвестиції 2.0» розберемо з практичного боку, як використовувати штучний інтелект для роботи з фондовим ринком — від пошуку компаній та ETF до аналізу ризиків і побудови інвестиційних сценаріїв.
Воркшоп «AI та інвестиції 2.0» від Академії Мінфін
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Штучний інтелект здатен спростити роботу з фондовим ринком: швидко знаходити дані, порівнювати компанії та ETF, аналізувати показники й перевіряти інвестиційні ідеї. Однак він не завжди дає правильні відповіді. Важливо вміти перевіряти джерела, знаходити слабкі місця у власній тезі та критично оцінювати висновки, які генерує AI.

Вчитися цього будемо у четвер, 29 жовтня. Встигніть долучитися — до кінця дня 27 жовтня діє спеціальна ціна.

  • КОЛИ: 29 жовтня, початок о 19:00
  • ФОРМАТ: онлайн, ~2 год. + Q&A 15−20 хв. Запис буде.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Чого очікувати від участі

Одразу попереджаємо, що цей воркшоп не дасть вам «чарівного» промпту для миттєвого заробітку на фондовому ринку.

Натомість ви отримаєте практичну методику роботи з AI, яку зможете застосовувати для власних інвестиційних кейсів — від пошуку та аналізу даних до перевірки гіпотез, порівняння компаній, конкретних ETF та ухвалення рішень.

Упродовж 2 годин на практичних прикладах будемо вчитися:

  • досліджувати компанії, сектори та ETF і порівнювати потенційний дохід від інвестицій;
  • аналізувати бізнес-модель компанії, її виручку, прибуток, маржинальність, cash flow, боргове навантаження та конкурентне середовище;
  • працювати з фінансовими мультиплікаторами та оцінювати компанію не лише за якістю бізнесу, а й з погляду інвестиційної привабливості;
  • перевіряти власні інвестиційні гіпотези, знаходити аргументи «проти» та виявляти потенційні ризики;
  • будувати Bull, Base та Bear сценарії для оцінки різних варіантів розвитку подій;
  • розбирати структуру ETF, оцінювати концентрацію фонду, найбільші позиції та дублювання активів у портфелі;
  • перевіряти джерела, дані та висновки, які пропонує AI.

Кому буде корисно

Для досвідчених інвесторів це можливість навчитися швидше працювати з великим обсягом даних, аналізувати компанії, ETF, зміни на ринках.

А тим, хто тільки починає вивчати тему інвестицій у фондовий ринок, воркшоп допоможе перейти від хаотичних промптів до системного й самостійного підходу.

Про спікера

Воркшоп проведе МИХАЙЛО ПАЦАН — підприємець, інвестор, інноватор, експерт з бізнес-аналізу, штучного інтелекту та Web3 із 23-річним досвідом у сфері технологій та інвестицій.

Засновник та керівник Web3-університету інноваційної освіти Learn to Earn Global та ІТ-компанії AISync Global, яка впроваджує інтелектуальні системи на базі агентського ШІ в державному та корпоративному секторі.

Як долучитися

Щоб отримати доступ до прямої трансляції — зареєструйтесь та оплатіть участь. Вартість участі — 2000 гривень до 27 жовтня включно. Ближче до події ціна зросте. Усі зареєстровані учасники отримають запис, практичні матеріали від спікера та доступ до закритого ком’юніті Академії Мінфін.

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Джерело: Мінфін
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