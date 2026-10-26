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26 жовтня 2026, 15:50

Контрабанда, ФОПи та ухилення від податків: Корецький назвав пріоритети боротьби з тіньовою економікою

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив про масштабні зловживання з використанням ФОПів і контрабанду під виглядом гуманітарної допомоги та анонсував посилення боротьби з ухиленням від сплати податків, нелегальним обігом електронних сигарет і махінаціями в гральному бізнесі. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив про масштабні зловживання з використанням ФОПів і контрабанду під виглядом гуманітарної допомоги та анонсував посилення боротьби з ухиленням від сплати податків, нелегальним обігом електронних сигарет і махінаціями в гральному бізнесі.
Уряд посилить боротьбу з тіньовими схемами: Корецький назвав пріоритети
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Глава уряду Сергій Корецький заявив про необхідність посилити боротьбу з тіньовою економікою та покарати бізнес, який ухиляється від сплати податків. Серед проблемних напрямів він назвав зловживання зі статусом фізичних осіб-підприємців (ФОП) і контрабанду через схеми з гуманітарною допомогою, обсяги якої, за його словами, сягають мільярдів гривень.

Про це глава уряду сказав на 12-му Київському міжнародному економічному форумі в понеділок, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Корецький наголосив, що бізнес має працювати за однаковими правилами, а детінізація економіки є наступним необхідним кроком. Серед інших проблем він назвав нелегальний ринок електронних сигарет і так звані скрутки ПДВ — схеми ухилення від сплати податку на додану вартість.

Окрему увагу прем'єр приділив використанню ФОПів замість найманих працівників. Така практика, за його словами, також потребує реагування в межах боротьби з тіньовою економікою.

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Уряд уже обговорив можливі заходи з Бюро економічної безпеки, правоохоронцями, народними депутатами та представниками урядових структур. Корецький заявив, що БЕБ має необхідні інструменти для роботи, попри нестачу кадрів і бюрократичні перешкоди.

За результатами засідання міжвідомчої робочої групи з питань детінізації економіки уряд визначив пріоритетні напрями. Серед них — оподаткування електронних сигарет і рідин для них, боротьба з контрабандою та схемами ухилення від сплати податків, а також протидія махінаціям у гральному бізнесі.

Крім того, влада планує посилити контроль за цільовим використанням гуманітарної допомоги та запровадити електронний документообіг. За кожним напрямом визначили відповідальних і строки виконання завдань. Звітувати про результати роботи мають щомісяця.

Корецький зазначив, що проблемних секторів багато, проте наразі уряд зосередився на основних напрямах боротьби з тіньовою економікою.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
26 жовтня 2026, 16:06
#
«оподаткування електронних сигарет і рідин для них, боротьба з контрабандою та схемами ухилення від сплати податків, а також протидія махінаціям у гральному бізнесі»

8-й рік зелень при владі, а декларують одне й те ж
+
0
zzzachary
zzzachary
26 жовтня 2026, 18:55
#
100%
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