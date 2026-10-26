Долар по 46 грн і військові облігації: економіст порадив українцям, куди вкладати гроші

Чи буде долар по 46 грн

До кінця року курс долара може наблизитися до 46 грн, однак цей сценарій не є гарантованим. За словами Сергія Фурси, поступове послаблення гривні є очікуваним, а Національний банк намагатиметься стримувати його, щоб не посилювати інфляцію.

«Ми, наприклад, прогнозували, як Dragon Capital, що на кінець року курс буде 46», — розповів Фурса в інтерв'ю YouTube-каналу Кутнова. Водночас він зауважив, що зараз не впевнений, чи досягне долар цієї позначки.

Банкір пояснив, що в умовах війни помірна девальвація є нормальною. Водночас курс залежить не лише від ситуації на валютному ринку, а й від здатності держави отримувати міжнародне фінансування.

«Для нас задача боротьби з інфляцією. Інфляція прискорилась, і більш стабільний курс гривні є інструментом для того, щоб стримувати зростання цін», — зазначив він.

На ціни, за словами Фурси, тиснуть російські удари, а також вартість нафти й дизельного пального. Тому Національний банк, імовірно, обмежуватиме темпи послаблення гривні.

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Від чого залежить стабільність гривні

Один із ключових чинників — міжнародна фінансова допомога. Якщо Україна виконає взяті на себе зобов’язання й отримає необхідне фінансування, Національному банку не доведеться вдаватися до емісії гривні для покриття потреб держави.

«Базовий сценарій передбачає, що ми виконуємо всі взяті на себе зобов’язання, і Нацбанку не доведеться вмикати друкарський верстат», — сказав Фурса.

Водночас він звернув увагу на ризик затримки коштів через відсутність політичної волі для боротьби з корупцією та розбудови незалежних інституцій.

Якщо міжнародного фінансування не вистачатиме й державі доведеться покривати потреби за допомогою емісії, наслідки для гривні можуть бути значно серйознішими.

«Ми бачили це вже в 2022 році, і тоді друкували набагато менше, ніж 20 мільярдів доларів, і тоді була значна девальвація, і як результат — значне прискорення інфляції», — нагадав банкір.

На валютний курс впливає і співвідношення долара та євро. Фурса пояснив, що зміцнення американської валюти щодо європейської частково відображається на курсі гривні до долара. Водночас протягом останнього місяця гривня зміцнювалася щодо євро.

Військові облігації замість купівлі валюти

Для українців, які хочуть зберегти заощадження, Фурса насамперед рекомендує військові облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

«Дохідність військових облігацій — 16%. Навіть якщо у вас буде девальвація в 10%, то доларова дохідність буде 6%», — пояснив він.

Ще однією перевагою банкір назвав відсутність податків на дохід від таких облігацій. За його словами, це також один із найпростіших інструментів для вкладення коштів.

Як альтернативу експерт розглядає сільськогосподарську землю, однак зауважує, що протягом року ціни на неї зросли.

Що буде з гривнею і заощадженнями

Прогноз курсу 46 грн за долар до кінця року залишається орієнтиром, а не гарантованим сценарієм. За оцінкою банкіра, багато залежатиме від рішень Національного банку та надходження міжнародного фінансування. Якщо Україна не отримає необхідних коштів, а для покриття державних потреб доведеться друкувати гривню, це може посилити девальвацію та інфляцію.

У таких умовах експерт радить насамперед звернути увагу на військові облігації з дохідністю близько 16% річних. Альтернативою він називає сільськогосподарську землю, хоча зауважує, що протягом року вона подорожчала.

Питання курсу долара у прогнозі тісно пов’язане з питанням державного фінансування. Від того, чи отримає Україна необхідну міжнародну підтримку, залежатиме не лише динаміка гривні, а й те, наскільки привабливою виявиться дохідність гривневих інструментів у перерахунку на валюту.