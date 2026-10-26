540 млн грн за інтерактивні панелі та обладнання для шкіл: Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції

Держфінмоніторинг спільно з Національною поліцією викрили ймовірну схему розкрадання бюджетних коштів під час закупівель обладнання для закладів освіти. Про це пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Школам постачали мультимедійне обладнання за завищеними цінами, а частину отриманих грошей, за даними фінансової розвідки, виводили в готівку через пов’язані компанії та фізичних осіб-підприємців.



У 2024−2026 роках до схеми могли залучити 11 підконтрольних компаній і шість ФОПів, які, за інформацією Держфінмоніторингу, діяли у змові з представниками бюджетних установ Києва та ще двох регіонів.

Серед закупівель, які перевіряли, були й ті, що проводилися в межах програми допомоги ЄС Ukraine Facility. Водночас у повідомленні не уточнюється, яка частина коштів, використаних у схемі, походила саме з міжнародної допомоги.

Дві компанії отримали понад 540 млн грн

За даними Держфінмоніторингу, починаючи з 2021 року лише дві компанії з цієї групи отримали понад 540 млн грн від 780 освітніх підприємств, установ та органів управління освітою.

Кошти перераховували за інтерактивні панелі, комплекти для дистанційного навчання та інше мультимедійне обладнання.

Загальна сума надходжень не є встановленим розміром збитків. За інформацією фінансової розвідки, понад 40 млн грн використали не за цільовим призначенням.

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Як працювала ймовірна схема

За версією Держфінмоніторингу, постачальники укладали угоди на продаж обладнання закладам освіти за завищеними цінами. Частину отриманих бюджетних коштів надалі переказували через пов’язані компанії та ФОПів, щоб вивести їх у готівку.

До операцій могли бути залучені представники бюджетних установ Києва та ще двох регіонів. Водночас у повідомленні не наведено повного переліку установ, компаній і посадовців, які могли бути причетними до схеми.

Окрему увагу під час перевірок приділили закупівлям мультимедійного обладнання для освіти в межах Ukraine Facility — фінансового інструменту Європейського Союзу для підтримки України. Однак Держфінмоніторинг не уточнив, скільки саме коштів міжнародної допомоги могло бути використано з порушеннями.

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