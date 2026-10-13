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13 жовтня 2026, 16:20

Рієлтори не питають, звідки гроші на житло: депутатка заявила про прогалини у фінмоніторингу

Фінансовий моніторинг на ринку нерухомості має прогалини, вважає народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. За її досвідом, агенти з нерухомості не запитують покупців про джерела коштів. Це, на її думку, свідчить про прогалини у фінансовому моніторингу.

Фінансовий моніторинг на ринку нерухомості має прогалини, вважає народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.
Рієлтори не цікавляться, звідки в покупців гроші на житло, стверджує народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк
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Чому рієлтори мають цікавитися походженням грошей

Рієлтори, як і банки, нотаріуси та адвокати, належать до суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Вони є частиною системи, яка має допомагати виявляти операції, пов’язані з можливим відмиванням коштів. Однак, за словами Ольги Василевської-Смаглюк, на ринку нерухомості цей механізм працює не так, як мав би.

«Жоден рієлтор на моїй пам’яті не спитав про походження коштів на придбання житла», — сказала народна депутатка в подкасті «Що з економікою?».

Вона вважає, що це одна з проблем фінансового моніторингу в Україні. За словами депутатки, саме в тих сферах, де регулятором є Міністерство юстиції, виникають питання до контролю за дотриманням відповідних вимог.

Василевська-Смаглюк також звернула увагу на проблему оформлення нерухомості на тлі ризиків відмивання коштів. За її словами, існують випадки, коли судді, прокурори та депутати оформлюють маєтки на інших осіб. Водночас депутатка не навела конкретних прикладів таких операцій у межах розмови.

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Як фінансовий моніторинг працює в інших сферах

Василевська-Смаглюк наголошує, що фінансовий моніторинг — це не лише робота Державної служби фінансового моніторингу. Система охоплює різні установи та професії: від банків і небанківських фінансових компаній до нотаріусів, рієлторів та інших учасників ринку.

За оцінкою депутатки, у сфері, яку контролює Національний банк, фінансовий моніторинг працює досить ефективно, хоча й там є певні перекоси. Натомість вона вказує на проблеми з контролем у сфері нерухомості, а також у гральному бізнесі та на ринку віртуальних активів.

Окремо депутатка звернула увагу на необхідність визначити регулятора для ринку віртуальних активів. За її словами, відповідного рішення досі немає, а гральний бізнес залишається ще однією сферою, де є ризики відмивання коштів.

Василевська-Смаглюк також наголосила, що боротьба з відмиванням коштів потребує роботи всіх ланок системи — від установ, які першими стикаються з фінансовими операціями, до правоохоронців і судів.

На її думку, недостатньо лише виявити кошти, які могли бути легалізовані незаконним шляхом: важливо, щоб такі справи завершувалися належними рішеннями, а незаконно набуті активи конфісковувалися на користь держави.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Abramon
Abramon
13 жовтня 2026, 16:47
#
«Василевська-Смаглюк також звернула увагу на проблему оформлення нерухомості на тлі ризиків відмивання коштів. За її словами, існують випадки, коли судді, прокурори та депутати оформлюють маєтки на інших осіб. Водночас депутатка не навела конкретних прикладів таких операцій у межах розмови.» — на цих кадрах тримається будівельна галузь Києва так точно корупція — це кров будівництва, гавань для відкатних коштів.
Варто зробити справжній фінмоніторинг походження коштів при купівлі нерухомості і цей атракціон українського «ринку нерухомості», а особливо новобудов заграє новими барвами.
Коли брат директора якось слідчого органу умовно найбіднішої держави Європи має 124 квартири, як тобі таке Ілон Маск?
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0
BigBend
BigBend
13 жовтня 2026, 17:23
#
«Жоден рієлтор на моїй пам’яті не спитав про походження коштів на придбання житла»

А з чого раптом лівий тіп у мене має цікавитись походженням грошей? Може ще касирам в АТБ доводити, що я не верблюд?
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