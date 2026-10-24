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24 жовтня 2026, 16:00

Понад чверть готівкової валюти купують у Києві: у яких областях попит різко зріс

У січні-вересні 2026 року українці придбали готівкової іноземної валюти на 225,6 млрд грн більше, ніж продали. Це на 16,9% перевищує різницю за аналогічний період минулого року. Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев.

У січні-вересні 2026 року українці придбали готівкової іноземної валюти на 225,6 млрд грн більше, ніж продали.
Попит на валюту помітно зріс
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У вересні обсяг купівлі готівкової валюти становив 93,2 млрд грн, тоді як продажу — 60,2 млрд грн. Таким чином, за місяць українці придбали валюти на 33 млрд грн більше, ніж здали.

Понад чверть усієї готівкової валюти, купленої у вересні, припала на Київ. Найбільше зростання обсягів купівлі порівняно з попереднім періодом зафіксували в Запорізькій області — на 44%. На Харківщині показник збільшився на 34,9%, а на Дніпропетровщині — на 23,1%.

Заощадження потребують стабільності

Гетманцев вважає, що ці дані не варто сприймати як сенсацію. В умовах війни українці прагнуть мати заощадження, якими можна скористатися в будь-який момент. Водночас статистика не показує, яку частину придбаної валюти люди відкладають, а яку витрачають на поточні потреби.

За словами депутата, українці продовжують довіряти й банківській системі. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 1 жовтня сума вкладів населення зросла на 17,4% за рік.

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Гетманцев наголосив, що завдання держави — забезпечити громадянам якомога більше надійних способів зберігати гроші. Серед них — готівкова іноземна валюта, банківські депозити та державні облігації. Ключовою умовою для цього він назвав довіру: люди мають бути впевнені, що їхні заощадження захищені.


Як ми писали: 400 млрд грн для бюджету-2027: Гетманцев пояснив, звідки взяти гроші


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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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