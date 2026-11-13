Власники Nova отримали дозвіл НБУ на придбання БТА Банку

Група Nova готується розширити свій фінансовий бізнес і вийти на банківський ринок України. Національний банк погодив її співвласникам Володимиру Поперешнюку та В'ячеславу Климову набуття 100% опосередкованої участі в БТА Банку. Безпосереднім власником фінустанови має стати компанія «НоваПей Інвест».

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Придбання банку має стати першим кроком до реалізації плану власників Nova зі створення банку фінансової інклюзії. Йдеться про особливий тип фінустанови, який має забезпечувати доступ до банківських послуг, зокрема на прифронтових і деокупованих територіях. Наразі БТА Банк належить громадянину Казахстану Кєнєсу Ракішєву.

Як Nova оформлює придбання БТА Банку

Рішення про погодження угоди Правління Національного банку ухвалило 12 листопада 2026 року після всебічного аналізу документів, поданих заявниками.

Регулятор дозволив Володимиру Поперешнюку та В'ячеславу Климову спільно набути опосередковану істотну участь у розмірі 100% статутного капіталу АТ «БТА БАНК» через низку компаній групи Nova.

Окремо НБУ погодив пряме набуття всієї частки в банку ТОВ «НоваПей Інвест». Таким чином, компанія стане безпосереднім власником фінустанови, а Поперешнюк і Климов контролюватимуть її опосередковано.

За даними Нацбанку, придбання БТА Банку має стати початком реалізації планів власників групи Nova зі створення банку фінансової інклюзії.

Наразі контролером БТА Банку є громадянин Казахстану Кєнєс Ракішєв, який опосередковано володіє 100% статутного капіталу установи. Водночас погодження НБУ ще не означає, що угоду вже завершено: регулятор надав дозвіл на набуття істотної участі.

Який банк планують створити власники Nova

Банк фінансової інклюзії — це окремий тип фінансової установи, який працюватиме на підставі обмеженої банківської ліцензії. Його завдання — забезпечувати доступ до якісних і безпечних фінансових послуг на територіях з особливими умовами.

У повідомленні НБУ серед таких територій названі прифронтові та деокуповані райони. Там через безпекові ризики можуть бути відсутні банківські відділення, а дистанційне обслуговування може бути обмежене через перебої зі зв'язком.

Законодавчу основу для створення таких установ Верховна Рада заклала 3 червня 2025 року, ухваливши закон про розвиток фінансової інклюзії в Україні. Його розробили за участю Національного банку в межах виконання меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

За оцінками Світового банку, рівень фінансової інклюзії в Україні у 2021 році становив 84%. Це на 11 відсоткових пунктів менше за цільовий показник у 95%. У НБУ також зазначали, що повномасштабне вторгнення загострило проблему доступу до фінансових послуг через скорочення мережі банківських відділень і банкоматів унаслідок руйнувань або зупинення їхньої роботи.

Саме на розширення доступу до фінансових послуг у таких умовах і орієнтована модель банку фінансової інклюзії, який планують створити власники Nova.

Як Nova стала претендентом на БТА Банк

Інтерес групи до придбання фінустанови почав оформлюватися ще до звернення за погодженням угоди. У червні 2026 року Nova та БТА Банк підписали меморандум щодо можливої купівлі банку та створення на його основі установи фінансової інклюзії.

Наступним етапом стало офіційне оформлення намірів придбати фінустанову. 23 жовтня компанія «НоваПей Інвест» повідомила Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про намір придбати 100% акцій БТА Банку. Відповідні документи також подали до Національного банку.

Однак Nova була не єдиним претендентом на фінустанову. Раніше її придбанням цікавилися дніпровські бізнесмени В'ячеслав Мішалов і Дмитро Шевчук — співвласники фінансової компанії «Є-Гроші».

На початку 2025 року Антимонопольний комітет дозволив їм отримати контроль над БТА Банком. За попереднім планом, Мішалов мав придбати 70% акцій, а Шевчук — 30%.

Ця угода не відбулася. 3 листопада 2026 року стало відомо, що підприємці припинили процедуру погодження придбання банку та попросили НБУ зупинити розгляд поданих документів. Серед причин вони назвали завершення строку дії рамкової угоди купівлі-продажу акцій та подальші плани щодо реалізації інвестиційних проєктів.

Після виходу Мішалова та Шевчука Nova залишилася єдиним відомим претендентом на БТА Банк.

Як часто НБУ погоджує придбання банків

Зміна власника банку потребує попереднього погодження Національного банку. Такий порядок передбачений статтею 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Положенням про ліцензування банків.

Практика попередніх років показує, що позитивне рішення отримували не всі заявники. За даними НБУ, які наводив «Мінфін», у 2019 році регулятор погодив три з восьми заявок на придбання або збільшення істотної участі в банках на понад 50%. У 2020 році позитивне рішення отримали чотири з дев'яти заявників, а у 2021-му — двоє з восьми.

У 2022−2023 роках Нацбанк не отримував документів на погодження таких операцій.

Водночас у НБУ повідомляли «Мінфіну», що всі заявники, яким у 2019−2021 роках погодили набуття або збільшення істотної участі, зрештою завершили угоди з придбання контрольних пакетів акцій.

У випадку Nova наступний етап — фактичне завершення угоди та зміна структури власності БТА Банку. Рішення регулятора від 12 листопада вже погодило набуття істотної участі, але саме по собі ще не підтверджує переходу права власності до нового покупця.