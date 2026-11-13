Продаж квартири, дарування і спадщина: скільки податків доведеться заплатити у 2026 році

Продати квартиру, подарувати будинок родичам або отримати нерухомість у спадщину можна з різними податковими наслідками. В одних випадках власник не сплачує податків, в інших загальна ставка сягає 23% вартості майна. Сума залежить від кількості операцій із нерухомістю протягом року, строку володіння нею, ступеня споріднення між сторонами та їхнього податкового статусу.

Податки на нерухомість залежать від кількості продажів протягом року, строку володіння майном та ступеня споріднення сторін. Фото: kupujemym

Основні правила оподаткування таких операцій у 2026 році зібрані в інфографіці з посиланням на Податковий кодекс України. Найбільше нюансів виникає під час продажу нерухомості: значення має не лише те, як довго людина володіє майном, а й скільки об'єктів уже продала протягом року.

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Продаж нерухомості: у яких випадках податків немає

Під час продажу житлової нерухомості або земельної ділянки власник може скористатися нульовою ставкою. Для цього мають виконуватися дві умови: це перший продаж відповідного майна протягом календарного року, а сам об'єкт перебував у власності продавця понад три роки.

За таких обставин не потрібно сплачувати ні податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), ні військовий збір.

Якщо майно перебувало у власності менше трьох років, перший продаж оподатковується за ставками 5% ПДФО та 5% військового збору. Загалом це 10%. Виняток становить нерухомість, отримана у спадщину: для неї вимога щодо трирічного строку володіння не діє.

Кількість продажів також впливає на податкові витрати. Для житлової нерухомості та земельних ділянок, які підпадають під умови пункту 172.1 Податкового кодексу, діють такі ставки:

Перший продаж за дотримання умов щодо строку володіння майном — 0%.

Перший продаж нерухомості, яка перебувала у власності менше трьох років, — 10%.

Другий продаж протягом року — 10%.

Третій і кожен наступний продаж — 23%.

Для нежитлової нерухомості та інших об'єктів, які не належать до категорій із пункту 172.1 Податкового кодексу, правила інші. Перший продаж оподатковується за ставкою 10%, другий і наступні — 23%.

Окремі умови стосуються успадкованого майна. Для його продажу не потрібно чекати три роки після набуття права власності. За наведеними в інфографіці даними, перший продаж звільняється від оподаткування, а для другого та наступних продажів зазначена ставка становить 10%.

Дарування і спадщина: податки залежать від родинних зв'язків

Коли нерухомість передають у спадщину або дарують, для податкових резидентів України важливе значення має ступінь споріднення між сторонами.

Якщо майно отримують найближчі родичі, ставка податку становить 0%. Це правило поширюється на членів сім'ї першого та другого ступенів споріднення.

До першого ступеня належать батьки, чоловік або дружина, діти, зокрема усиновлені. До другого — рідні брати та сестри, бабусі, дідусі й онуки.

Для інших родичів, які належать до третього та наступних ступенів споріднення, діє ставка 5% ПДФО та 5% військового збору. Разом це 10%.

Таке саме податкове навантаження передбачене для дарування або спадкування нерухомості між людьми, які не перебувають у родинних зв'язках.

Правила оподаткування дарування нерухомості в цьому випадку відповідають правилам, які діють для спадщини.

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Якщо одна зі сторін є нерезидентом, ставка зростає до 23%

Інші умови діють, якщо одна зі сторін операції не є податковим резидентом України.

Під час отримання нерухомості у спадщину або в подарунок у такому разі ступінь споріднення не впливає на ставку. Загальний податок становить 23%: 18% ПДФО та 5% військового збору.

Така сама ставка передбачена для продажу нерухомості нерезидентом України. Вона не залежить від того, чи є операція першою протягом року.

Окремо варто врахувати витрати на оформлення угоди. Наведені ставки не включають оплату нотаріальних послуг та інші супутні платежі. Під час дарування й отримання спадщини базою для оподаткування є оціночна або ринкова вартість нерухомості.

Ступені споріднення визначені в пункті 14.1.263 Податкового кодексу України. Правила оподаткування спадщини та дарування, зокрема, містяться в пунктах 172.1, 174.6 та 174.8 Кодексу.