10 копійок зникнуть з обігу: НБУ назвав дату вилучення монет і терміни обміну

Національний банк України пропонує остаточно вилучити з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок із 1 лютого 2027 року. Після цієї дати ними вже не можна буде розраховуватися за товари та послуги. Водночас українці зможуть безкоштовно обміняти дрібні монети на банкноти та монети інших номіналів.

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Відповідний проєкт постанови НБУ виніс на громадське обговорення. Пропозиції та зауваження прийматимуть до 22 листопада 2026 року включно.

Чому НБУ хоче відмовитися від 10 копійок

Процес поступового вилучення цих монет розпочався ще 1 жовтня 2025 року. Тоді Нацбанк припинив їх карбування та запровадив механізм поступового вилучення: монети, які потрапляють до банків, більше не повертаються в обіг.

За даними регулятора, за рік із готівкового обігу вилучили 7,8 млн монет номіналом 10 копійок. Водночас станом на 1 жовтня 2026 року вони все ще становили 26,7% загальної кількості монет в обігу.

НБУ пояснює ініціативу тим, що 10 копійок фактично втратили значення для повсякденних готівкових розрахунків. Їх подальше обслуговування потребує витрат на транспортування, оброблення, зберігання та підтримання готівкового обігу.

За оцінками регулятора, після завершення вилучення може повернутися до НБУ 5−6% усіх випущених монет цього номіналу.

Як можна буде обміняти 10 копійок

Для громадян передбачили безкоштовний обмін монет на банкноти та монети інших номіналів. Обмінювати можна буде суми, кратні 50 копійкам.

Процедуру пропонують проводити у два етапи:

До 31 січня 2028 року — у всіх банках України.

З 1 лютого 2028 року до 31 січня 2030 року — у Національному банку та чотирьох уповноважених банках: ПриватБанку, Ощадбанку, ПУМБ і Райффайзен Банку.

Таким чином, українці матимуть три роки, щоб обміняти накопичені монети.

Для бізнесу передбачено коротші строки. Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи та ФОПи з 1 лютого 2027 року мають припинити приймати 10-копійчані монети під час готівкових операцій. Залишки таких монет необхідно здати до банків до 16 лютого 2027 року для зарахування на рахунки.

Як зміниться заокруглення цін у магазинах

Після остаточного вилучення 10 копійок усі готівкові розрахунки за товари та послуги заокруглюватимуть за правилами, які вже застосовуються, коли в покупця або продавця немає монет цього номіналу.

Правила передбачають таке заокруглення загальної суми чека:

1−24 коп. До меншої гривні 25−49 коп. До 50 коп. 51−74 коп. До 50 коп. 75−99 коп. До більшої гривні

Наприклад, якщо загальна сума покупки становить 125,23 грн, покупець заплатить 125 грн. Якщо чек становить 125,78 грн — 126 грн.

Важливо: за безготівкових розрахунків заокруглення не застосовуватиметься. Якщо покупець платить карткою або іншим безготівковим способом, сума списання залишатиметься точною, до копійки.

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Чи вплине відмова від 10 копійок на ціни

У НБУ вважають, що вилучення монет не повинно призвести до суттєвого зростання цін. За результатами дослідження, проведеного на замовлення регулятора в липні 2024 року, 74,5% опитаних вважали 10 копійок зайвими у повсякденних розрахунках, а 74,6% заявили, що їм було б зручно після вилучення цих монет.

Крім того, за оцінками Нацбанку, вплив заокруглення готівкових сум на інфляцію буде незначним і короткостроковим.

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