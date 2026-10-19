Виробництво дронів і не тільки: Гетманцев назвав головні сфери податкових мінимізацій і корупції

Військові закупівлі, виробництво дронів, контрабанда, гральний бізнес, нелегальний ринок тютюну й алкоголю, робота ТЦК та схеми з ПДВ залишаються сферами з найбільшим потенціалом для боротьби з корупцією і тіньовою економікою. Про це написав голова Податкового комітету Данило Гетьманцев на підтримку позиції народного депутата Ярослава Железняка.

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За словами Гетманцева, особливої уваги потребують закупівлі для сектору оборони, зокрема безпілотних систем. Окремо він порушив питання контрабанди та нелегальної торгівлі підакцизними товарами.

Проблеми в оборонних закупівлях і роботі ТЦК раніше також фіксувалися у висновках парламентської тимчасової слідчої комісії: у Верховній Раді заявляли про завищення цін, невиконання контрактів і слабкий контроль, зокрема у сфері безпілотних систем.

Питання до антикорупційних органів

Гетманцев окремо ставить питання щодо ефективності роботи антикорупційних та правоохоронних органів у цих сферах.

Він закликає активніше розслідувати можливі порушення у військових закупівлях, на митниці, у гральному бізнесі та на ринку підакцизної продукції.