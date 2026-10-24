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24 жовтня 2026, 10:25

Європейці масово переходять на електромобілі: продажі зросли на 73%

У вересні 2026 року в країнах Євросоюзу зареєстрували 971 048 нових легкових автомобілів — на 9,3% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Найшвидше зростали реєстрації повністю електричних авто, тоді як попит на бензинові та дизельні машини суттєво скоротився. Про це повідомляє «Укравтопром» із посиланням на дані Асоціації європейських автовиробників (ACEA).

У вересні 2026 року в країнах Євросоюзу зареєстрували 971 048 нових легкових автомобілів — на 9,3% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.
Європейці обирають електрокари
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У вересні кількість нових електромобілів, зареєстрованих у ЄС, збільшилася на 72,9% — до 290 117 одиниць. Вони становили 29,9% усіх нових легкових автомобілів за місяць.

Які автомобілі купували європейці у вересні

Найбільше нових реєстрацій припало на гібридні автомобілі без заряджання від зовнішнього джерела. Водночас повністю електричні моделі випередили бензинові за кількістю реєстрацій.

За даними ACEA, динаміка ринку за типом силової установки була такою:

  • Гібриди (HEV) — 330 693 автомобілі, зростання на 7,3%.

  • Електромобілі (BEV) — 290 117 автомобілів, зростання на 72,9%.

  • Бензинові автомобілі — 168 564 одиниці, скорочення на 23,4%.

  • Плагін-гібриди — 102 267 одиниць, зростання на 11,7%.

  • Дизельні автомобілі — 50 557 одиниць, скорочення на 29,6%.

  • Інші типи силових установок — 28 850 одиниць, скорочення на 0,3%.

Таким чином, електромобілі та плагін-гібриди нарощували кількість реєстрацій, тоді як бензинові й дизельні моделі продовжували втрачати позиції.

Скільки автомобілів зареєстрували в ЄС від початку року

За січень-вересень 2026 року в Євросоюзі зареєстрували 8,52 млн нових легкових автомобілів. Це на 5,7% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

За дев’ять місяців повністю електричні автомобілі посіли друге місце за популярністю серед типів силових установок. Усього зареєстрували близько 1,93 млн таких машин — на 48,5% більше, ніж торік. Їхня частка ринку зросла до 22,7% проти 16,1% роком раніше.

Водночас гібриди залишилися лідерами: за дев’ять місяців зареєстрували близько 3,09 млн таких автомобілів, а їхня частка становила 36,3%.

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Натомість частка бензинових автомобілів зменшилася до 21,2% проти 27,7% торік. Дизельні моделі охопили лише 7,1% ринку проти 9,3% за січень-вересень 2025 року.

Дані свідчать про подальшу зміну структури європейського авторинку: електромобілі швидко нарощують присутність, гібриди зберігають лідерство, а традиційні бензинові й дизельні автомобілі втрачають частку.

Як ми писали: Гібриди набирають популярності: які моделі українці купували у вересні

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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