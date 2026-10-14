У вересні 2026 року автопарк України поповнили понад 3,8 тис. гібридних легковиків — HEV та PHEV. Порівняно з вереснем 2025 року кількість таких авто зросла на 44%. Про це повідомляє «Укравтопром».
14 жовтня 2026, 9:12
Гібриди набирають популярності: які моделі українці купували у вересні
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Частка нових авто знизилася
Нові гібридні автомобілі становили 40% усіх вересневих реєстрацій.
Для порівняння, роком раніше їхня частка була вищою — 52%.
Найпопулярніші нові гібриди
Лідером серед нових гібридних легковиків залишається Toyota RAV4 — 316 авто.
Друге місце посіла Toyota Camry — 104 авто, третє — Nissan Qashqai — 75 авто.
Які вживані гібриди ввозили найчастіше
Серед імпортованих гібридів із пробігом перше місце посів Ford Fusion US — 159 авто.
Далі йдуть Ford Escape — 146 авто та Kia Niro — 127 авто.
Таким чином, ринок гібридних авто у вересні продовжив зростати, однак основний приріст дедалі більше формує сегмент машин із пробігом.
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Джерело: Мінфін
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