Гібриди набирають популярності: які моделі українці купували у вересні

У вересні 2026 року автопарк України поповнили понад 3,8 тис. гібридних легковиків — HEV та PHEV. Порівняно з вереснем 2025 року кількість таких авто зросла на 44%. Про це повідомляє «Укравтопром».

Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Частка нових авто знизилася

Нові гібридні автомобілі становили 40% усіх вересневих реєстрацій.

Для порівняння, роком раніше їхня частка була вищою — 52%.

Найпопулярніші нові гібриди

Лідером серед нових гібридних легковиків залишається Toyota RAV4 — 316 авто.

Друге місце посіла Toyota Camry — 104 авто, третє — Nissan Qashqai — 75 авто.

Які вживані гібриди ввозили найчастіше

Серед імпортованих гібридів із пробігом перше місце посів Ford Fusion US — 159 авто.

Далі йдуть Ford Escape — 146 авто та Kia Niro — 127 авто.

Таким чином, ринок гібридних авто у вересні продовжив зростати, однак основний приріст дедалі більше формує сегмент машин із пробігом.