Claude зіткнувся з масштабним збоєм: Anthropic повідомила про проблеми з доступом до чатбота

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 листопада 2026, 15:33

Claude зіткнувся з масштабним збоєм: Anthropic повідомила про проблеми з доступом до чатбота

Штучний інтелект Claude від компанії Anthropic 13 листопада зіткнувся з масштабними технічними проблемами. Користувачі не могли увійти до сервісу або мали труднощі з його роботою. Компанія підтвердила збій на офіційній сторінці статусу та повідомила про виправлення проблеми з авторизацією.

Штучний інтелект Claude від компанії Anthropic 13 листопада зіткнувся з масштабними технічними проблемами.
Claude зіткнувся з масштабним збоєм
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Першу заяву Anthropic опублікувала о 09:58 UTC. Компанія повідомила, що розслідує помилки під час входу в Claude.ai та Claude Code. О 11:05 UTC розробник оголосив про розгортання виправлення, а о 11:58 UTC — про усунення проблеми, яка зачіпала Claude.ai та Claude Cowork.

Однак це не означало повного відновлення всіх сервісів. На момент перевірки офіційна сторінка Anthropic усе ще позначала Claude.ai як сервіс із масштабним збоєм, а Claude Cowork — як такий, що працює з перебоями. Водночас Claude API, Claude Code та консоль розробника мали статус Operational.

Збій Claude збігся з проблемами Microsoft

Окремо Anthropic повідомляла про несправність інтеграції Claude з Microsoft 365. Ця проблема виникла ще 12 листопада і пов'язана зі збоєм в інфраструктурі Microsoft.

Через неї користувачі могли мати труднощі з доступом до електронної пошти, календаря, пошуку, файлів SharePoint і чатів Teams через підключення Microsoft 365. Також залишався недоступним або працював нестабільно додаток Claude for Outlook.

Microsoft 12 листопада зіткнулася з масштабним збоєм Outlook, Teams і Copilot. Проблеми торкнулися компаній та державних установ у різних країнах. За даними Reuters, причиною стали проблеми із серверами, які призвели до порушення роботи сервісів. Microsoft заявляла, що не виявила ознак зловмисної активності.

Читайте також: Розробник Claude виходить на біржу з оцінкою $1,4 трлн: скільки коштуватимуть акції Anthropic

Таким чином, 13 листопада Claude мав щонайменше два окремі інциденти: проблеми з авторизацією у власних сервісах Anthropic та перебої в роботі інтеграції з Microsoft 365. Компанія повідомила про усунення першого, але проблема з підключенням до Microsoft залишалася актуальною.

Як ми писали: Глобальний збій Microsoft 365 паралізував роботу офісів, шкіл і держустанов: що сталося з Outlook і Teams

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами