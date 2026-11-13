Claude зіткнувся з масштабним збоєм: Anthropic повідомила про проблеми з доступом до чатбота

Штучний інтелект Claude від компанії Anthropic 13 листопада зіткнувся з масштабними технічними проблемами. Користувачі не могли увійти до сервісу або мали труднощі з його роботою. Компанія підтвердила збій на офіційній сторінці статусу та повідомила про виправлення проблеми з авторизацією.

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Першу заяву Anthropic опублікувала о 09:58 UTC. Компанія повідомила, що розслідує помилки під час входу в Claude.ai та Claude Code. О 11:05 UTC розробник оголосив про розгортання виправлення, а о 11:58 UTC — про усунення проблеми, яка зачіпала Claude.ai та Claude Cowork.

Однак це не означало повного відновлення всіх сервісів. На момент перевірки офіційна сторінка Anthropic усе ще позначала Claude.ai як сервіс із масштабним збоєм, а Claude Cowork — як такий, що працює з перебоями. Водночас Claude API, Claude Code та консоль розробника мали статус Operational.

Збій Claude збігся з проблемами Microsoft

Окремо Anthropic повідомляла про несправність інтеграції Claude з Microsoft 365. Ця проблема виникла ще 12 листопада і пов'язана зі збоєм в інфраструктурі Microsoft.

Через неї користувачі могли мати труднощі з доступом до електронної пошти, календаря, пошуку, файлів SharePoint і чатів Teams через підключення Microsoft 365. Також залишався недоступним або працював нестабільно додаток Claude for Outlook.

Microsoft 12 листопада зіткнулася з масштабним збоєм Outlook, Teams і Copilot. Проблеми торкнулися компаній та державних установ у різних країнах. За даними Reuters, причиною стали проблеми із серверами, які призвели до порушення роботи сервісів. Microsoft заявляла, що не виявила ознак зловмисної активності.

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Таким чином, 13 листопада Claude мав щонайменше два окремі інциденти: проблеми з авторизацією у власних сервісах Anthropic та перебої в роботі інтеграції з Microsoft 365. Компанія повідомила про усунення першого, але проблема з підключенням до Microsoft залишалася актуальною.

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