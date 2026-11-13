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13 листопада 2026, 16:43

Mercedes-Benz заморожує інвестиції в Німеччині та готується до закриття заводів

Mercedes-Benz тимчасово призупиняє всі подальші інвестиції у свої німецькі виробничі підприємства та готується детальніше розглянути можливість закриття окремих заводів. Причина — компанія не змогла домовитися з представниками працівників і профспілкою IG Metall про скорочення витрат на виробництво. Про це повідомляє Reuters із посиланням на внутрішній документ компанії та заяви членів її правління.

Mercedes-Benz тимчасово призупиняє всі подальші інвестиції у свої німецькі виробничі підприємства та готується детальніше розглянути можливість закриття окремих заводів.
Mercedes-Benz планує закриття заводів у Германії
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Керівник виробничого підрозділу Mercedes-Benz Міхаель Шібе повідомив, що правління ухвалило спільне рішення зупинити всі подальші інвестиції в німецькі виробничі локації. За словами директорки з персоналу Брітти Зеегер, компанія змушена конкретніше оцінити, які підприємства в Німеччині вона може дозволити собі утримувати в довгостроковій перспективі.

У Mercedes наголошують, що хотіли б уникнути закриття заводів, однак тепер цей сценарій доведеться детально опрацювати. Ще у вересні Шібе попереджав працівників, що без домовленостей щодо скорочення витрат компанія може закрити два німецькі підприємства — один завод зі складання автомобілів та один завод із виробництва компонентів.

Чого Mercedes вимагає від працівників

Головна суперечність між керівництвом і профспілкою стосується вартості робочої сили. За словами Шібе, година праці на німецьких виробництвах Mercedes у деяких випадках обходиться до п'яти разів дорожче, ніж на підприємствах у Східній Європі.

Компанія наполягає на підвищенні продуктивності та скороченні витрат. Серед пропозицій менеджменту — збільшити робочий тиждень із 35 до 40 годин без відповідного підвищення зарплати, а також переглянути додаткові виплати, зокрема відпускні, різдвяні премії та участь працівників у розподілі прибутку.

За інформацією Handelsblatt, Mercedes прагне щороку заощаджувати близько 800 млн євро на витратах на персонал у Німеччині.

Профспілка IG Metall та представники працівників виступають проти таких поступок і наполягають на збереженні чинних трудових гарантій. Переговори тривають уже кілька місяців, але компромісу поки не знайдено.

Читайте також: Автозаводи Volkswagen і SEAT зупинилися, порти не працювали: чим обернувся масштабний страйк в Іспанії

Криза німецького автопрому поглиблюється

Проблеми Mercedes відображають загальну кризу автомобільної промисловості Німеччини. Виробники стикаються з високими витратами на виробництво, слабшим попитом на окремих ринках, американськими митами та посиленням конкуренції з боку китайських компаній.

Зокрема, Volkswagen проводить масштабну реструктуризацію. Домовленості компанії з профспілками передбачають скорочення до 35 тис. робочих місць у Німеччині до 2030 року та поступове закриття виробничих потужностей. Раніше Reuters повідомляв, що плани Volkswagen можуть передбачати ліквідацію до 100 тис. робочих місць і закриття чотирьох заводів.

Під тиском опинилися й постачальники автомобільної галузі. Наприклад, німецька Schaeffler оголосила про скорочення 3460 робочих місць і закриття п'яти підприємств у Європі, чотири з яких розташовані в Німеччині.

За оцінкою консалтингової компанії Roland Berger, до 2030 року німецький автомобільний сектор може втратити щонайменше 200 тис. робочих місць.

Таким чином, рішення Mercedes-Benz призупинити інвестиції посилює невизначеність щодо майбутнього виробництва автомобілів у Німеччині. Водночас конкретні заводи, які можуть потрапити під закриття, компанія поки не назвала.

Як ми писали: Volkswagen скоротить до 60 тисяч працівників: скільки це коштуватиме

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
lider2000
lider2000
13 листопада 2026, 18:38
#
Позакрывали все АЭС, расчитывая на дешевые ресурсы с рашки, но и тут не повезло.
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