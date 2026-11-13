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13 листопада 2026, 19:19

Штрафи за перевищення швидкості можуть зрости до 17 000 грн: МВС хоче повернути «Фантоми» на дороги міст

В Україні можуть посилити відповідальність водіїв за перевищення швидкості. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський закликав Верховну Раду переглянути штрафи, які, на його думку, зараз не мають достатнього стримувального ефекту. Паралельно поліція розширюватиме використання автомобілів-фантомів — мобільних комплексів, які фіксують швидкість інших машин безпосередньо під час руху.

В Україні можуть посилити відповідальність водіїв за перевищення швидкості.
Штрафи за перевищення швидкості можуть зрости
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Про це Вигівський заявив 13 листопада під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, автомобілі-фантоми вже зафіксували понад 112 тис. порушень швидкісного режиму за трохи більше ніж два місяці роботи. Тепер їх планують вивести на дороги інших великих міст України.

Як працюють автомобілі-фантоми

«Фантоми» — це спеціальні автомобілі патрульної поліції, зовні практично не відмінні від звичайних машин. Усередині встановлено комплекс автоматичної фіксації порушень ПДР. Наразі для цього використовують автомобілі Skoda Kodiaq.

Обладнання вимірює швидкість транспортних засобів, розпізнає їхні номерні знаки та передає дані до системи автоматичної фіксації. Комплекс здатний одночасно відстежувати до 50 автомобілів.

Важлива особливість — вимірювання відбувається не лише тоді, коли автомобіль-фантом стоїть на узбіччі. Він може фіксувати порушення під час власного руху, контролюючи машини як у попутному, так і в зустрічному напрямку.

Таким чином, водій може не помітити, що поруч їде автомобіль поліції з вимірювальним обладнанням. Це ускладнює можливість уникнути контролю простим гальмуванням перед стаціонарною камерою.

За інформацією МВС, три автомобілі-фантоми почали працювати в Києві та Київській області 31 серпня 2026 року. За перші шість днів вони автоматично зафіксували 7012 порушень швидкісного режиму. Станом на 13 листопада кількість зафіксованих порушень перевищила 112 тис.

Чи законні автомобілі-фантоми

Використання таких автомобілів не суперечить законодавству України. Йдеться про мобільні комплекси автоматичної фіксації, робота яких передбачена чинними правилами.

Правовою основою є стаття 14−2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка визначає відповідальність за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі. Функціонування системи також регулює постанова Кабінету міністрів № 833 від 10 листопада 2017 року.

Водночас для законного винесення штрафу недостатньо просто встановити камеру в автомобілі. Обладнання має відповідати встановленим вимогам, а матеріали фіксації — пройти передбачену процедуру опрацювання.

Після розпізнавання номерного знака система формує матеріали правопорушення. Уповноважений поліцейський перевіряє їх і виносить постанову. Власник автомобіля може отримати фотофіксацію порушення та перевірити штраф через офіційний сервіс МВС.

Важливо, що приховане розташування комплексу саме по собі не робить штраф незаконним. Водночас водій має право оскаржити постанову, якщо вважає, що швидкість виміряли неправильно, неправильно визначили автомобіль або допустили інші процедурні порушення.

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На скільки можуть зрости штрафи

МВС підтримує посилення відповідальності за перевищення швидкості. Відповідний законопроєкт № 15348 пропонував диференціювати штрафи залежно від величини перевищення.

Нині в Україні діють такі санкції:

  • перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн;

  • більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.

Натомість законопроєкт пропонував такі штрафи:

  • перевищення більш ніж на 20 км/год — 680 грн;

  • більш ніж на 40 км/год — 2040 грн;

  • більш ніж на 60 км/год — 2720 грн;

  • більш ніж на 80 км/год — 3400 грн;

  • п'ять і більше порушень швидкісного режиму протягом року — 17 000 грн.

Отже, за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год штраф мав би подвоїтися, а за систематичні порушення могла б застосовуватися значно суворіша санкція.

Однак ці суми поки не стали новими штрафами. У вересні 2026 року Верховна Рада не підтримала законопроєкти № 15348 та № 15348−1: основний документ не набрав необхідної кількості голосів. Тому наразі водії продовжують сплачувати штрафи за чинними ставками.

Вигівський знову закликав парламент повернутися до цього питання, наголосивши, що нинішні санкції, за його оцінкою, недостатньо мотивують водіїв дотримуватися швидкісних обмежень.

Як ми писали: Штрафи до 34 тисяч гривень за гучний вихлоп: чому законопроєкт можуть суттєво переробити


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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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