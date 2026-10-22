Повторні санкції НБУ: які фінансові компанії знову потрапили під претензії регулятора

Національний банк України застосував заходи впливу до шести фінансових компаній і одного ломбарду. Найсуворіше рішення стосується ТОВ «Статус Капітал Плюс»: компанія втратила ліцензію через невиконання попередньої вимоги регулятора. ТОВ «Інком-Фінанс» до жовтня 2027 року заборонили надавати іншим особам кошти за договорами поворотної фінансової допомоги.

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Рішення ухвалив Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 19 жовтня 2026 року.

Письмові застереження отримали ТОВ «ФК „Фідем“» і ТОВ «ФК „Альянскепітал“». Ще дві компанії — ТОВ «Тормес-Капітал» і ТОВ «ФК „Основа“» — мають виправити порушення, пов’язані зі структурою доходів. Вимогу про усунення порушень також отримав «І Ломбард».

Хто і за що отримав санкції

«Статус Капітал Плюс» позбувся ліцензії на діяльність фінансової компанії через невиконання рішення НБУ від 6 липня 2026 року. Ідеться про невиконання раніше встановленої вимоги регулятора.

«Інком-Фінанс» не зможе до 19 жовтня 2027 року надавати кошти іншим особам за договорами поворотної фінансової допомоги. За результатами безвиїзного нагляду НБУ встановив, що компанія проводила ризикові операції без економічного сенсу, які могли загрожувати інтересам клієнтів або кредиторів.

«ФК „Фідем“» отримала письмове застереження через недоліки в корпоративному управлінні та системі внутрішнього контролю. Компанія, яка є відповідальною особою небанківської фінансової групи «Фідем», повинна усунути недоліки до 10 листопада 2026 року.

«ФК „Альянскепітал“» має до 10 листопада виправити проблеми з веденням бухгалтерського обліку, роботою облікових систем і своєчасним відображенням операцій, необхідних для підготовки регуляторної звітності.

«Тормес-Капітал» і «ФК „Основа“» отримали вимоги усунути порушення через перевищення допустимої частки доходів від діяльності, не пов’язаної з наданням фінансових послуг. Станом на 1 липня 2026 року така частка перевищувала встановлене обмеження у 20%. Компанії мають привести свою діяльність у відповідність до законодавства до 31 грудня 2026 року.

«І Ломбард» зобов’язаний до 16 листопада 2026 року усунути порушення, пов’язане з неподанням НБУ документів після збільшення статутного капіталу у 2025 році.

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Чи фігурували ці компанії в попередніх порушеннях

Принаймні три компанії вже мали попередні санкції НБУ.

«Статус Капітал Плюс»: за даними Opendatabot, до рішення про відкликання ліцензії компанія раніше отримувала вимоги усунути порушення через неподання звітності, порушення пруденційних вимог і неподання інформації. У 2023 році її також штрафували за несвоєчасне подання звітності регулятору.

«Тормес-Капітал»: у травні 2026 року компанію оштрафували на 51 тис. грн за неподання у визначений строк звітності з фінансового моніторингу. У листопаді 2024 року до неї застосовували аналогічний захід за порушення строків подання такої звітності.

«ФК „Основа“»: у серпні 2026 року компанія отримала письмове застереження через неподання звітності з фінансового моніторингу. У попередні роки до неї також застосовували заходи впливу, зокрема штраф за несвоєчасне подання звітності у 2023 році.

Щодо інших компаній, у відкритих джерелах є судові справи та реєстрові записи, але сам факт згадування в судовому документі не означає доведеного порушення.

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